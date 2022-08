Le brouillon montre que le chien de garde a mis des mois à signaler les textes manquants des services secrets

Mercredi, les démocrates du House Homeland Security Committee ont demandé au chef des services secrets et au secrétaire à la sécurité intérieure des détails sur la migration des systèmes.

On ne sait pas ce que disent les messages texte manquants ou combien manquent. En général, l’agence ne souhaite pas que ses agents utilisent la fonction SMS sur leurs téléphones. Mais la résistance de l’agence à coopérer avec l’enquête de l’inspecteur général a soulevé des questions sur ce qu’elle pourrait retenir.

Les meilleurs démocrates font pression depuis des semaines pour obtenir des réponses du bureau de l’inspecteur général, y compris des demandes pour que Mme Fredricks et un autre membre du personnel témoignent devant le Congrès à ce sujet.

La représentante Carolyn B. Maloney, démocrate de New York et présidente du comité de surveillance, et le représentant Bennie Thompson, démocrate du Mississippi et président du comité de la sécurité intérieure, ont demandé à M. Cuffari de se retirer de l’enquête sur les textes manquants. .

M. Cuffari a finalement informé le Congrès que les messages des 5 et 6 janvier avaient été effacés, suggérant que la suppression s’était produite dans le cadre d’un programme de remplacement d’appareils. Il a déclaré que ceux dont les messages manquaient incluaient des agents qui faisaient partie du service de sécurité de l’ancien président Donald J. Trump.

L’inspecteur général a également ordonné aux services secrets d’arrêter leur recherche interne de textes purgés envoyés par des agents vers le 6 janvier afin de ne pas “interférer avec une enquête criminelle en cours”.