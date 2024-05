Kiev a dû cesser d’utiliser certaines armes américaines en raison des capacités de guerre électronique de Moscou, ont déclaré des responsables ukrainiens.

De nombreuses munitions fabriquées aux États-Unis et qui dépendent du guidage par satellite n’ont pas résisté à la technologie de brouillage russe après avoir été livrées à Kiev, a rapporté vendredi le Washington Post.

Les forces ukrainiennes ont dû cesser complètement d’utiliser certains de ces armements en raison des vastes capacités de guerre électronique de la Russie, indique le journal.

Les munitions concernées comprennent des obus d’artillerie guidés par GPS Excalibur, des roquettes pour les systèmes de lancement de roquettes multiples HIMARS et des bombes larguées par des avions JDAM, indique le rapport.

Les États-Unis ont complètement cessé leurs livraisons d’obus Excalibur il y a six mois après que l’Ukraine a signalé qu’ils étaient devenus inefficaces, ont déclaré à WaPo des responsables ukrainiens anonymes.

Le journal indique qu’il a également examiné une évaluation interne de Kiev, selon laquelle le taux de réussite des munitions est tombé à seulement 10 % en quelques mois. « La technologie Excalibur dans les versions existantes a perdu son potentiel », lit-on dans le document, ajoutant que la rencontre avec le brouillage russe a réfuté sa réputation de « un tir, une cible » arme.















Le système HIMARS faisait la une des journaux après avoir été fourni à Kiev en 2022, mais l’année suivante « Tout s’est terminé : les Russes ont déployé la guerre électronique, désactivé les signaux satellite et HIMARS est devenu complètement inefficace », » s’est plaint un haut responsable militaire ukrainien. Pour cette raison, Kiev a dû recourir au déploiement du « coquille très chère » contre des cibles moins prioritaires, a-t-il déclaré.

Le taux de réussite des JDAM a également chuté de manière significative quelques semaines seulement après leur première fourniture à Kiev en février 2023. « non-résistance » Le brouillage a été révélé, souligne l’évaluation ukrainienne. Au cours de cette période, les bombes fabriquées aux États-Unis manquaient leur cible entre 200 mètres et 1,2 km, selon le communiqué.

Les responsables ukrainiens ont déclaré au WaPo qu’obtenir les ajustements nécessaires au « des armes défaillantes » a été difficile à cause de « un processus trop bureaucratique » à Washington. Cependant, dans le cas des JDAM, le fabricant a pu fournir un patch et les munitions sont toujours utilisées par Kiev, selon les sources.

Samedi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que depuis le début du conflit entre Moscou et Kiev en février 2022, la production d’équipements de guerre électronique avait été multipliée par 15 dans le pays.

La Russie a averti à plusieurs reprises que les livraisons de systèmes d’armes à Kiev par les États-Unis et leurs alliés n’empêcheraient pas Moscou d’atteindre ses objectifs militaires, ajoutant que cela ne ferait que prolonger les combats et pourrait accroître le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN. Selon les responsables de Moscou, la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes ukrainiennes signifient que les pays occidentaux sont déjà devenus de facto des parties au conflit.