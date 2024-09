Le Brooklyn Museum tente de se refaire une image de marque d’intérêt général après 200 ans

Une institution vieille de 200 ans peut-elle se repositionner comme une institution d’avant-garde ? Le Brooklyn Museum tente de le faire avec son nouveau logo.

La nouvelle « identité visuelle » du musée comprend une police sans empattement, de nouvelles ligatures comportant un « o » superposé à Brooklyn et un « u » et un « m » combinés à la fin de musée, et deux points entourant le nom de l’institution destinés à imiter ceux qui encadrent les noms des philosophes, dramaturges et poètes antiques sur la façade du bâtiment.

« Cette référence aux écrivains et aux penseurs renvoie à nos débuts en tant que bibliothèque et à la nature intersectionnelle des arts », a déclaré le musée dans un communiqué.

« La marque s’inspire en particulier du bâtiment emblématique du musée, en considérant son évolution depuis le design néoclassique original de McKim, Mead & White jusqu’à ses évolutions vers le modernisme dans les années 1930, et jusqu’aux projets récents qui ont créé des espaces plus ouverts et plus accueillants. La marque s’inspire de ces éléments de notre passé et les unit à notre identité actuelle en tant qu’institution contemporaine », poursuit-elle.

Le logo a été conçu par le studio de design graphique Other Means, basé à Brooklyn, avec le soutien des graphistes internes du musée.

Mais l’introduction d’un nouveau logo aux couleurs vives sur différentes formes de signalétique, de campagnes numériques et de produits dérivés équivaut-elle à une refonte de la marque ? Peut-être pas lorsque le « nouveau » design rappelle étrangement le logo de Massimo Vignelli Bloomingdale’s de 1972, qui comporte également la ligature double « o » emblématique. N’ayant reçu jusqu’à présent aucune attention critique, la nouvelle refonte n’a pas encore fait sensation comme le musée l’espérait.

On peut dire que le Brooklyn Museum est en retard à la fête. L’année dernière, New York a connu sa propre refonte de son image de marque, qui a suscité des critiques mitigées, laissant les New-Yorkais nostalgiques de l’ancien logo. Auparavant, en 2016, le Metropolitan Museum of Art a également changé de nom pour faire ressembler son « m » à une œuvre de Léonard de Vinci. Le changement a été accueilli avec critique ce qui a été comparé à « un bus rouge à deux étages qui s’est arrêté net, poussant les passagers les uns contre les autres », au grand dam de l’institution.

« Les façons dont le public interagit avec les musées se multiplient et nous avions besoin d’une nouvelle marque qui réponde aux exigences du moment, honore notre riche histoire et apporte beaucoup d’énergie. Et il n’y a pas de meilleur moment pour la lancer que notre 200e anniversaire », a déclaré la directrice du Brooklyn Museum, Anne Pasternak, dans un communiqué.

La refonte du musée pose également la question de savoir quel avenir se dessine pour le Brooklyn Museum. Selon le communiqué, le musée se considère comme une sorte de pôle culturel pour « un public aux multiples facettes », se targuant d’être « un musée d’art, un centre éducatif, un forum d’idées, un lieu de rendez-vous incontournable pour le week-end ». Ces dernières années, l’institution s’est orientée vers des expositions qui s’adressent davantage au grand public qu’aux piliers du monde de l’art, avec la comédienne Hannah Gadsby qui a organisé une exposition sur Picasso et d’innombrables défilés de mode chaque année pour stimuler la fréquentation globale.

Peut-être que l’emprunt auprès des détaillants est justement l’approche que le musée espère attirer dans ses portes.