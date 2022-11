Le Brookfield Aces 4-H Club organise un concours de décoration de citrouilles et de costumes – Shaw Local

Le Brookfield Aces 4-H Club a organisé un concours de décoration de citrouilles et de costumes lors de sa réunion d’octobre.

Les gagnants du concours de décoration de citrouilles étaient Shianne B. (la plus créative), Skylar B. (la plus jolie) et Elinor S. et Crosby W. (égalité pour la plus effrayante).

Les gagnants du concours de costumes étaient la famille Stein et Hannah Jo F.

Plusieurs conférences et démonstrations ont été données par les membres lors de la réunion. Josie M., Tenley J. et Rita M. ont parlé des différentes façons de présenter des chevaux lors de compétitions. Les filles ont parlé de leurs tenues, des tenues des chevaux et des événements pour les jeux, les spectacles anglais et Western Pleasure. Shianne B. a montré comment blanchir un motif sur un t-shirt. Enfin, Hallie K. a parlé de tous les animaux qu’elle a présentés à la Foire des 4-H 2022.

Pour terminer la soirée, les membres du club ont profité d’un coffre ou d’une gâterie à l’intérieur.

Les premiers nommés ont été retenus dans le communiqué de presse.