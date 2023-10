Le bronze de Jyothi Yarraji est passé à l’argent aux Jeux asiatiques – voici pourquoi

Jyothi Yarraji a décroché l’argent au 100 m haies féminin aux Jeux asiatiques 2023 pour clôturer une journée mémorable pour l’Inde lors de la compétition qui les a vu remporter 9 médailles en athlétisme – 2 d’or, 4 d’argent et 3 de bronze. Cependant, la médaille n’a pas été sans son lot de controverses puisque Yarraji était initialement troisième de la course, mais sa médaille de bronze a été reclassée en argent après que la coureuse chinoise Wu Yanni ait été disqualifiée pour un faux départ. Yarraji et Wu étaient toutes deux en cours d’examen après le faux départ, mais les organisateurs ont décidé de disqualifier uniquement Wu car elle était la première coureuse à se précipiter lors du faux départ de la course.

Au départ de la course, Wu était dans le couloir 4 avec Yarraji dans le couloir 5. Lors du faux départ, Wu s’est précipité en premier suivi de Yarraji, entraînant une disqualification pour les deux. La décision prise par les organisateurs a laissé beaucoup de gens confus puisque le premier à se précipiter est disqualifié et Yarraji était le deuxième à courir en avant.

Les deux joueurs se sont approchés de l’écran pour un examen et les organisateurs ont décidé de permettre aux athlètes de participer à la course, un examen après la course décidant de leur avenir.

Le Chinois Lin Yuwei est sorti vainqueur de la course, Wu terminant deuxième et Yarraji troisième.

Cependant, environ 30 minutes après la fin de la course, Wu a été disqualifié de la course et, par conséquent, la médaille de bronze remportée par Yarraji a été immédiatement transformée en médaille d’argent.