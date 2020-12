La forme des résultats de cette année est peut-être encore plus révélatrice. Non seulement Trump a de nouveau gagné avec d’énormes marges parmi les Blancs de la classe ouvrière, mais il s’est également mieux comporté parmi les électeurs hispaniques qu’en 2016. Les électeurs noirs ont à nouveau fortement soutenu les démocrates, mais leur participation semble avoir augmenté moins que celle des autres groupes.

Si les luttes des démocrates portaient vraiment sur le racisme, plusieurs comtés du sud du Texas n’aurait pas basculé vers les républicains cette année. Trump n’aurait pas non plus augmenté sa part des voix dans les arrondissements de New York Queens et le Bronx d’environ 10 points de pourcentage par rapport à 2016. Il semble avoir remporté une part plus élevée des voix dans le Bronx, qui ne compte que 9% de blancs non hispaniques, que dans le riche Manhattan, qui est à 47% de blancs Dave Wasserman du rapport politique Cook a souligné.

Ce schéma oblige les démocrates à attirer beaucoup de votes dans les banlieues traditionnellement républicaines pour gagner de nombreuses élections. C’est un chemin étroit vers la victoire. La Géorgie – où deux tours de piste le 5 janvier détermineront le contrôle du Sénat – est une bonne étude de cas.

Joe Biden a été le seul démocrate à gagner dans tout l’État cette année, principalement parce qu’il a fait des gains plus importants dans la banlieue d’Atlanta que les autres membres du parti. Biden et d’autres démocrates ont été écrasés dans les zones rurales fortement blanches, remportant souvent moins de 30% des voix, et sont également en deçà de leurs marges de 2016 parmi les électeurs hispaniques. «La part noire de l’électorat est tombée à son plus bas niveau depuis 2006», selon une analyse du Times sur la Géorgie.

Image Crédit… Nate Cohn, Matthew Conlen et Charlie Smart du New York Times

Comment les démocrates peuvent-ils faire mieux avec la classe ouvrière? Ce n’est pas une question facile. (Parties de gauche en Europe ont des luttes similaires.)