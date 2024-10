« Le British Museum est devenu un punching-ball »

Il y a deux ans, son installation The Procession, un défilé carnavalesque de près de 150 personnages grandeur nature dans une mascarade scintillante, a rempli les galeries néoclassiques Duveen de la Tate Britain avec un effet jubilatoire. À la fois attrayant et, comme il l’a dit un jour, « effrayant surréaliste », c’était, dit maintenant Locke, « une pièce complexe », abordant divers sujets, notamment la traite négrière et l’élévation du niveau de la mer. « Et les gens ont compris ça », me dit-il, « ce qui était cool. »

Au British Museum, des figures similaires en carton et en tissu – appelées « Watchers », semblables à un « chœur grec » – seront disséminées partout. Pourtant, déclare Locke, présenter des objets pillés et dire : « C’est du butin » est « trop facile » : « Je ne dicte pas comment le public devrait penser. »

L’objet qu’il a choisi est plutôt ce qu’on appelle « Asante Jug », une aiguière anglaise en alliage de cuivre du XIVe siècle, pillée par les troupes britanniques dans un palais de Kumasi, dans l’actuel Ghana, pendant la guerre anglo-asante de 1895-96. « Comment une aiguière anglaise médiévale est-elle devenue un objet de vénération à la cour Asante ? demande Locke. « C’était du butin ? Un cadeau d’un ambassadeur ? Il sourit. «J’ai tendance à accepter la complexité et la nuance.»

C’est le problème avec Locke : il n’est pas vraiment un iconoclaste qui dénigre la Grande-Bretagne et brise les statues. Bien avant que les manifestants ne renversent en 2020 une effigie en bronze d’Edward Colston dans le port de Bristol, Locke a modifié une photographie de la même statue en la recouvrant de pièces de monnaie, de cauris et de chaînes, faisant allusion à l’implication du marchand dans la traite des esclaves. Il décrit son intervention, Restoration (2006), comme un « vandalisme conscient ».

Souvent, il enveloppe les images dans des bibelots brillants, comme une végétation d’un autre monde. Au British Museum, il exposera un buste de la reine Victoria du XIXe siècle, couronné d’une coiffe en forme de Méduse agrémentée d’extensions de cheveux récupérées à Brixton, où réside l’artiste. « Je ne suis ni royaliste, ni républicain », dit-il. « Je trouve tout cela fascinant. »