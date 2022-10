Le British Boxing Board of Control déclare que Conor Benn et Chris Eubank Jnr ne peuvent pas continuer après l’échec du test de dépistage de drogue | Nouvelles de boxe

Le British Boxing Board of Control a déclaré que le combat entre Conor Benn et Chris Eubank Jnr ne pouvait pas avoir lieu après que Benn ait échoué à un test de dépistage de drogue.

Les promoteurs Matchroom Boxing et Wasserman Boxing ont publié mercredi une déclaration conjointe indiquant que le combat de samedi à l’O2 de Londres se poursuivrait malgré le fait que Benn ait renvoyé un “résultat d’analyse anormal” pour des traces d’un médicament contre la fertilité.

Mais une déclaration du conseil d’administration a déclaré: “Le soir du 4 octobre 2022, le conseil d’administration du British Boxing Board of Control Limited a décidé que le concours entre Chris Eubank Jnr. et Conor Benn prévu pour le 8 octobre 2022 est interdit car ce n’est pas dans l’intérêt de la boxe. Cela a été communiqué aux boxeurs et promoteurs concernés le matin du 5 octobre 2022”

On ne sait toujours pas si le combat aura lieu samedi.

Une déclaration conjointe de Matchroom et Wasserman avait précédemment déclaré: “Nous avons été informés qu’un test antidopage aléatoire pour Conor Benn effectué par la Voluntary Anti-Doping Association a renvoyé un résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament de fertilité. Le B L’échantillon n’a pas encore été testé, ce qui signifie qu’aucune violation des règles n’a été confirmée En effet, M. Benn n’a été accusé d’aucune violation des règles, il n’est pas suspendu et il reste libre de se battre.

“M. Benn a depuis passé un test de contrôle antidopage effectué par l’Agence antidopage britannique, l’autorité antidopage à laquelle le British Board of Boxing Control a délégué ses tests de contrôle antidopage pour le combat. M. Benn a passé tous les contrôles antidopage. tests effectués par UKAD.

“Les deux combattants ont pris des conseils médicaux et juridiques, sont au courant de toutes les informations pertinentes et souhaitent poursuivre le combat ce samedi.”

Sky Sports Nouvelles a contacté le British Boxing Board of Control.

L’ancien champion du monde des deux poids Carl Frampton a critiqué la décision d’autoriser Benn à se battre. Il a écrit sur Twitter: “La boxe ne se rend pas service. Il ne devrait pas y avoir de zones grises. Si vous échouez à un test, vous êtes banni et à mon avis, vous devriez être banni à vie.”

Le couple doit s’affronter près de 30 ans depuis que leurs pères, Nigel Benn et Chris Eubank Sr, se sont rencontrés dans le match revanche de leur rivalité emblématique

Eubank Jr a accepté de combattre Benn à un poids de 157 livres, trois livres de moins que son dernier combat contre Liam Williams à Cardiff plus tôt cette année. La décision a récemment incité le père Eubank Jr à encourager les gens à boycotter le combat au milieu des préoccupations concernant la sécurité.

Image:

Chris Eubank Jr (à gauche) et Conor Benn





Les engagements médiatiques de la semaine de combat devaient commencer mercredi avec les deux combattants prêts à participer à un entraînement en direct dans un lieu du centre de Londres.

L’entraînement des médias devait commencer à 14 heures, Benn devant entrer sur le ring à 15 h 25 et Eubank Jr le suivre 10 minutes plus tard.