Le Britannique Rishi Sunak impliqué dans les enquêtes “Tory sleaze”

Mais malgré tous ses efforts, Rishi Sunak et son gouvernement du Parti conservateur ne cessent de se replonger dans le passé, pour faire face aux accusations de ce que l’opposition qualifie de “ Tory salaud, » un raccourci pour le copinage clubby ici entre politiciens et donateurs de droite.

LONDRES – Il était censé être l’adulte responsable, le nouveau Premier ministre impeccable qui ferait la vaisselle à Downing Street après le gâchis économique de Liz Truss et la fête pandémique de Boris Johnson.

Après un week-end de révélations meurtrières, menées par des scoops du Guardian, Sunak a annoncé lundi qu’un conseiller en éthique indépendant se pencherait sur les affaires fiscales de Nadhim Zahawi, président du Parti conservateur et ancien chancelier de l’Échiquier, le nom britannique de ministre des Finances et l’un des quatre « Grands Bureaux d’État ».

Quelques heures plus tard lundi, le commissaire britannique aux nominations publiques a annoncé que son bureau enquêterait sur la nomination de Richard Sharp au poste de président de la BBC, un poste qui nécessitait l’approbation de Johnson.

L’infraction de ceinture de sécurité a trouvé un écho auprès du public en partie parce qu’il s’agissait de la deuxième infraction à peine fixe de Sunak. Plus tôt, il avait été condamné à une amende pour avoir assisté à l’un des rassemblements organisés au 10 Downing Street en violation des règles strictes de verrouillage appliquées à l’époque. Cette fête devait célébrer l’anniversaire de Johnson.

La semaine dernière, il a été révélé que Zahawi avait réussi à négocier son paiement d’impôt en retard avec le fisc et les douanes de Sa Majesté – l’Internal Revenue Service britannique – pour payer des millions de livres de dettes fiscales impayées, plus une lourde pénalité, alors qu’il était chancelier.

Les militants du gouvernement propre et les dirigeants du parti travailliste de l’opposition ont rapidement appelé Zahawi à démissionner – ou Sunak à le renvoyer.

L’homme politique de 56 ans, né en Irak et qui a fui avec sa famille en Grande-Bretagne alors qu’il n’était qu’un garçon, a décrit son retard de paiement comme une erreur “imprudente et non délibérée”.