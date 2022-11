Le britannique Rishi Sunak déclare que «l’ère dorée» avec la Chine est terminée

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré lundi que “l’âge d’or” des relations du Royaume-Uni avec la Chine était terminé dans son premier grand discours sur la politique étrangère, décrivant l’autoritarisme croissant de la Chine comme un “défi systémique à nos valeurs et intérêts”.

Mais Sunak n’a pas qualifié la Chine de menace, décevant les faucons chinois de son parti conservateur qui s’attendaient jusqu’à récemment à ce qu’il classe la Chine comme une “menace” pour la sécurité du Royaume-Uni dans le cadre d’une mise à jour des politiques étrangère et de défense du gouvernement.

Dans son discours au banquet annuel du Lord-maire à Londres, Sunak a déclaré que le Royaume-Uni tiendrait tête à des concurrents mondiaux comme la Chine – “pas avec une grande rhétorique mais avec un pragmatisme robuste” et en renforçant ses liens avec des alliés mondiaux partageant les mêmes idées, y compris les États-Unis, Canada, Australie et Japon.

“Nous reconnaissons que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts, un défi qui s’aggrave à mesure qu’elle se dirige vers un autoritarisme encore plus grand”, a-t-il déclaré.

Se référant à la gestion par Pékin des protestations généralisées à travers la Chine contre la stratégie stricte « zéro COVID » du pays, Sunak a déclaré qu’« au lieu d’écouter les protestations de son peuple, le gouvernement chinois a choisi de sévir davantage, notamment en agressant un journaliste de la BBC ».

En juillet, lors d’une course à la direction des conservateurs pour choisir un successeur à l’ancien Premier ministre Boris Johnson, Sunak a déclaré que la Chine représentait la “plus grande menace” pour la Grande-Bretagne et la sécurité et la prospérité du monde.

À l’époque, il s’était engagé à fermer tous les instituts Confucius, les organisations partiellement financées par le gouvernement chinois qui promeuvent la culture et la langue chinoises dans les universités britanniques. Il a également déclaré qu’il dirigerait une alliance internationale contre les cybermenaces chinoises et aiderait les entreprises et les universités britanniques à contrer l’espionnage chinois.

Le législateur Iain Duncan Smith, ancien chef du Parti conservateur et critique virulent de la Chine, a déclaré que le “pragmatisme robuste” de Sunak signifiait “tout ce que vous voulez que cela signifie” et équivalait à “l’apaisement”. Et David Lammy, le porte-parole des affaires étrangères du Parti travailliste de l’opposition, a décrit le discours de Sunak comme “aussi mince que du gruau”.

“Tout ce que cela montre, c’est qu’une fois de plus le gouvernement conservateur fait volte-face dans sa rhétorique sur la Chine”, a déclaré Lammy.