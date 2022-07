Le Britannique Paul Urey signalé mort par des séparatistes pro-russes en Ukraine

L’ombudsman de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Daria Morozova, a déclaré que Paul Urey était décédé le 10 juillet en raison de ses “diagnostics et de son stress”, et l’a accusé d’être un “mercenaire britannique” ayant pris part aux hostilités aux côtés de l’Ukraine. forces, selon les agences de presse russes.

Une organisation britannique à but non lucratif, Presidium Network, dit en avril qu’Urey était l’un des deux volontaires fournissant une aide humanitaire lorsqu’ils ont été arrêtés après avoir passé un poste de contrôle dans le sud de l’Ukraine. Il a déclaré qu’ils “essayaient de faire eux-mêmes l’évacuation” et d’aider une femme avec deux enfants à s’échapper près de la ville de Zaporizhzhia.