Le Britannique Morad Tahbaz et quatre Américains libérés de leur détention iranienne se trouvent à Doha après un accord de 4,8 milliards de livres sterling | Nouvelles du monde

Un ressortissant britannique et quatre Américains qui ont été libérés par l’Iran en échange de 6 milliards de dollars (4,8 milliards de livres sterling) et d’un échange de prisonniers sont désormais libres après leur atterrissage à Doha.

L’avion du groupe a atterri dans la capitale du Qatar peu après 15h30, heure britannique, après son départ de Téhéran. On pense qu’ils sont montés à bord d’un autre avion à Doha et devraient arriver aux États-Unis plus tard dans la nuit de lundi.

Le Britannique libéré est l’écologiste Morad Tahbaz, 67 ans, qui possède les nationalités britannique, américaine et iranienne.

Il faisait partie des binationaux détenus au moment où les négociations étaient en cours impliquant le gouvernement britannique pour libérer l’ancien détenu. Nazanin Zaghari-Ratcliffe.

Le groupe a été rejoint sur le vol par deux membres de la famille et l’ambassadeur du Qatar en Iran, a déclaré une source à Reuters.

Les fonds de 6 milliards de dollars (4,8 milliards de livres sterling), autrefois gelés en Corée du Sud, ont été débloqués au Qatar après la Biden L’administration iranienne a accordé une dérogation permettant aux banques internationales de transférer de l’argent iranien gelé sans les répercussions des sanctions américaines, a annoncé un responsable iranien à la télévision d’État.

Le l’accord prévoyait également la libération de cinq citoyens iraniens tenue aux États-Unis. Deux d’entre eux, nommés dans les médias iraniens Mehrdad Moin-Ansari et Reza Sarhangpour-Kafrani, ont atterri lundi à Téhéran après avoir également fait escale au Qatar.

Emad Sharghi, Morad Tahbaz et Siamak Namazi débarquent à Doha.





Emprisonné dans une prison notoire

Parmi les doubles nationaux américano-iraniens libérés par l’Iran figurent les hommes d’affaires Siamak Namazi, 51 ans, et Emad Shargi, 58 ans.

Avec M. Tahbaz, ils avaient tous été emprisonnés à la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran pour espionnage.

Dans une déclaration à son arrivée à Doha lundi, M. Namazi a remercié tous ceux qui « n’ont pas permis au monde de m’oublier » après avoir passé 2 898 jours derrière les barreaux.

« Depuis près de huit ans, je rêve de ce jour. Maintenant qu’il est enfin là, je trouve que ma joie ineffable de ma prochaine réunification avec ma famille est mêlée de chagrin – un sentiment douloureux et profond de culpabilité d’avoir repris mon souffle en toute liberté. alors que tant d’individus courageux que j’aime et admire continuent de languir derrière ces murs », a-t-il déclaré.

« Ils sont détenus pour avoir revendiqué la dignité et la liberté auxquelles tout être humain a droit, pour avoir rapporté la vérité, pour avoir adoré leur Dieu, pour être une femme. Pour rien. »

Il a ajouté : « Ce que je veux plus que tout, c’est l’assurance que personne d’autre ne connaîtra l’angoisse interminable que ma famille et moi avons vécue. Mais malheureusement, beaucoup souffrent de ces misères en ce moment. »

L’échange de prisonniers entre l’Iran et les États-Unis représente une mesure diplomatique délicate Cet échange de prisonniers, ou « accord consulaire », représente une démarche diplomatique délicate et nous pouvons nous attendre à ce que l’administration Biden se présente avec les bonnes nouvelles qui l’accompagnent. « Le président est en train de reconstruire cinq familles et c’est de cela qu’il s’agit », m’a dit hier soir un haut responsable de l’administration. C’est délicat parce que cela implique beaucoup d’argent et c’est délicat parce que les États-Unis ne veulent pas que quiconque pense que l’accord reflète une sorte de changement dans la position américaine sur l’Iran. « Cet accord n’a en rien changé nos relations avec l’Iran. L’Iran est un adversaire et un État sponsor du terrorisme », a déclaré le responsable de l’administration. La principale controverse concerne les 6 milliards de dollars de liquidités iraniennes actuellement détenus dans les banques sud-coréennes. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis ont accordé une dérogation spécifique à leurs sanctions contre l’Iran, autorisant le transfert des fonds au Qatar pour que l’Iran puisse les utiliser à des fins humanitaires. « Médecine, dispositifs médicaux, alimentation et agriculture. C’est tout », a déclaré le haut responsable de la Maison Blanche.

L’identité des quatrième et cinquième prisonniers libérés n’a pas été rendue publique.

Outre les deux anciens prisonniers iraniens arrivés à Téhéran après avoir été libérés par les autorités américaines, deux autres resteront aux États-Unis et un détenu rejoindra sa famille dans un pays tiers, a déclaré un porte-parole du gouvernement iranien.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré plus tôt : « La question de l’échange de prisonniers sera réglée ce jour-là et cinq prisonniers, citoyens de la République islamique, seront libérés des prisons américaines.

« Cinq citoyens emprisonnés qui se trouvaient en Iran seront remis réciproquement à la partie américaine, en fonction de leur volonté. Nous nous attendons à ce que ces deux questions [to] se déroulera pleinement sur la base d’un accord.

Cela survient quelques semaines après que l’Iran a annoncé que les cinq hommes avaient été libérés de prison et assignés à résidence.

Le président iranien affirme que son gouvernement décidera de la manière dont il dépensera l’argent américain

De gauche à droite, Morad Tahbaz, Siamak Namazi et Emad Sharghi s'éloignent bras dessus bras dessous de leur avion.





Un ressortissant britannique parmi les personnes libérées

Né à Londres, M. Tahbaz a été arrêté en 2018 et condamné à 10 ans de prison pour « rassemblement et collusion contre la sécurité nationale de l’Iran » et pour avoir travaillé comme espion pour le compte des États-Unis.

Il a fait – à différents stades – l’objet de négociations en cours pour sa libération impliquant les autorités britanniques, notamment lorsque Dominic Raab et Liz Truss étaient ministres des Affaires étrangères.

Il a été temporairement libéré le même jour. Un travailleur caritatif Mme Zaghari-Ratcliffe et l’ingénieur civil à la retraite Anoosheh Ashoori ont été libérés, mais n’ont pas été a ensuite été remis en détention.

Sa fille Roxanne faisait partie de ceux qui appelaient au gouvernement britannique de faire davantage pour le faire libérer.

Il est un éminent défenseur de l’environnement et membre du conseil d’administration de la Fondation persane du patrimoine faunique, qui cherche à protéger les espèces menacées.

M. Namazi a été reconnu coupable en 2016 d’accusations liées à l’espionnage que les États-Unis ont rejetées comme étant sans fondement et condamné à 10 ans de prison.

Roxanne Tahbaz tient une photo de son père Morad Tahbaz lors d'une manifestation devant le ministère des Affaires étrangères à Londres





M. Shargi a été reconnu coupable d’espionnage en 2020 et également condamné à 10 ans de prison.

L’argent de la Corée du Sud représente des fonds que Séoul devait à l’Iran, mais n’avait pas encore payé, pour du pétrole acheté avant que l’administration de Donald Trump n’impose des sanctions sur de telles transactions en 2019.

Les États-Unis maintiennent que l’argent sera détenu sur des comptes restreints au Qatar et ne pourra être utilisé que pour des biens humanitaires tels que des médicaments et de la nourriture – des transactions autorisées par les sanctions américaines visant la République islamique en raison de son programme nucléaire avancé.

L’Occident a accusé l’Iran d’utiliser des prisonniers étrangers comme monnaie d’échange, une allégation que Téhéran rejette.

Cela s’est produit alors que le président iranien Ebrahim Raisi est arrivé lundi à New York pour une série d’événements, notamment une réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré à Sky News qu’il était normal que le dirigeant vienne pour qu’il puisse être « tenu responsable ».

Le président assistera également à un événement organisé par le groupe de réflexion Council of Foreign Relations, qui l’a invité à prendre la parole mardi. M. Cleverly apparaîtra à la même fonction.

Mais les critiques sur les réseaux sociaux ont déclaré que M. Raisi aurait dû être menotté à New York, plutôt que d’être invité à prendre la parole, en raison de l’attitude de son gouvernement. répression d’un an de manifestations en Iran.