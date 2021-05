Le britannique Johnson salue la victoire électorale alors que l’attention se tourne vers l’Écosse Boris Johnson Nicola Sturgeon Hartlepool Parti conservateur Écosse

Le Parti conservateur britannique au pouvoir a fait de nouvelles percées dans le nord de l’Angleterre vendredi, remportant une élection spéciale dans la ville post-industrielle de Hartlepool pour un siège parlementaire que le principal parti travailliste de l’opposition détenait depuis sa création en 1974.

Parvenant à se présenter comme le parti du changement malgré avoir dirigé le Royaume-Uni pendant 11 ans, les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson ont étendu leur emprise sur des parties du pays qui étaient des bastions travaillistes pendant des décennies, voire un siècle, et qui ont voté massivement pour Départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne en 2016.

«Ce qui s’est passé, c’est qu’ils peuvent voir que nous avons réussi le Brexit», a déclaré Johnson lors d’une visite aérienne à Hartlepool où il a posé à côté d’un dirigeable gonflable de lui-même. Tout le reste. Le premier est de poursuivre le déploiement des vaccins, en veillant à ce que nous passions du jab au jab, du jab au travail, au travail, au travail.

Les conservateurs semblaient se diriger vers une série de victoires un jour après que des millions d’électeurs ont voté dans une série d’élections locales et régionales en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Le parti a déjà remporté une foule de sièges au conseil local dans des villes d’Angleterre en plus de la victoire à Hartlepool.

Lors de ce qui a été surnommé le Super Jeudi, environ 50 millions d’électeurs étaient éligibles pour participer à de nombreuses élections, dont certaines avaient été reportées d’un an en raison de la pandémie qui a laissé le Royaume-Uni avec le plus grand nombre de morts de coronavirus en Europe.

Les résultats de l’élection de jeudi à Hartlepool, l’une des villes les plus pauvres d’Angleterre, ont montré que la candidate conservatrice Jill Mortimer avait obtenu près de 52% des voix. Le candidat travailliste, Paul Williams, n’a reçu qu’environ 29%.

« Les travaillistes ont pris les gens de Hartlepool pour acquis pendant trop longtemps », a déclaré Mortimer dans son discours de victoire.

Lors de l’élection générale de 2019, le Parti conservateur a fait de grandes incursions dans le «mur rouge» du Labour dans le nord de l’Angleterre grâce à une combinaison de facteurs, notamment l’insistance de Johnson sur le fait qu’il livrerait le Brexit après des années de marchandage parlementaire. Le récent succès du déploiement du vaccin britannique contre le coronavirus semble également avoir donné une chance aux conservateurs.

Quel que soit le résultat, la perte de Hartlepool représente un coup dur pour le Parti travailliste et son chef, Keir Starmer.

L’espoir était grand que Starmer aiderait le Parti travailliste à renouer avec ses électeurs perdus dans le nord de l’Angleterre lorsqu’il a pris la barre il y a un peu plus d’un an après avoir succédé à Jeremy Corbyn, plus à gauche, qui a conduit le parti en 2019 à ses pires élections. performance depuis 1935.

Steve Reed, porte-parole des communautés travaillistes, a déclaré qu’il était «absolument bouleversant» de voir un candidat conservateur gagner dans un endroit comme Hartlepool.

Bien que Starmer ait déjà fait face à une réaction de la part de l’aile gauche du parti travailliste à la suite du résultat de Hartlepool, le parti devrait avoir des résultats à encourager au cours des prochains jours, Sadiq Khan et Andy Burnham devraient remporter un second mandat en tant que maires. de Londres et de Manchester, respectivement. Le gouvernement travailliste du Pays de Galles devrait également conserver le pouvoir.

Le résultat qui pourrait avoir les plus grandes implications à l’échelle du Royaume-Uni est l’élection en Écosse, où le parti national écossais au pouvoir recherche un mandat renouvelé qui pourrait accélérer la perspective d’un deuxième référendum sur l’indépendance.

La dirigeante du SNP, la première ministre Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle envisageait de faire pression pour un autre référendum si son parti remportait la majorité au parlement d’Édimbourg, mais seulement après que la pandémie ait été traitée et que la reprise économique soit sur la bonne voie.

L’Écosse fait partie du Royaume-Uni depuis 1707 et la question de l’indépendance de l’Écosse est apparue réglée lorsque les électeurs écossais ont rejeté la sécession de 55% à 45% lors d’un référendum de 2014. Mais la décision prise à l’échelle du Royaume-Uni en 2016 de quitter l’Union européenne allait à l’encontre de la volonté de la plupart des Écossais: 62% ont voté en faveur de rester dans le bloc, tandis que la plupart des électeurs en Angleterre et au Pays de Galles voulaient partir. Cela a donné des jambes fraîches à la cause nationaliste écossaise.

Les premiers résultats de l’Écosse montrent que le SNP est sur la bonne voie pour venir en tête de l’élection, mais on ne sait toujours pas s’il remportera la majorité. D’autres résultats sont attendus plus tard vendredi, mais beaucoup ne viendront peut-être pas avant le week-end.