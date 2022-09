Le britannique Johnson promet des millions pour financer une nouvelle centrale nucléaire

LONDRES (AP) – Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a promis jeudi 700 millions de livres (810 millions de dollars) de financement gouvernemental pour une nouvelle centrale nucléaire prévue dans le cadre d’une campagne visant à améliorer la sécurité énergétique du Royaume-Uni.

Johnson a déclaré que la flambée des prix mondiaux du gaz provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie montrait pourquoi une plus grande capacité de production nucléaire était nécessaire au Royaume-Uni.

L’usine, appelée Sizewell C, est située sur la côte est du Suffolk, dans l’est de l’Angleterre. La société énergétique française EDF, qui financera en partie le projet, a déclaré qu’elle pourrait produire de l’électricité à faible émission de carbone pendant au moins 60 ans une fois le projet terminé.

L’usine coûterait environ 20 milliards de livres (23 milliards de dollars). Le gouvernement britannique a donné son feu vert à l’usine en juillet et des discussions sur la manière de la financer sont en cours.

“Oui, le nucléaire semble toujours relativement coûteux à construire et à exploiter”, a déclaré Johnson dans son dernier grand discours politique en tant que Premier ministre. « Mais regardez ce qui se passe aujourd’hui, regardez les résultats de la guerre de Poutine. C’est certainement bon marché par rapport aux hydrocarbures d’aujourd’hui.

Johnson a ajouté: “Je vous dis, avec la franchise prophétique et la clarté de celui qui est sur le point de remettre le flambeau du bureau, je dis allez nucléaire et allez grand et allez avec Sizewell C.”

Johnson quittera officiellement ses fonctions mardi, cédant le pouvoir à la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss ou à l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, les deux finalistes de la course à la direction du Parti conservateur.

Beaucoup en Grande-Bretagne se tournent vers le successeur de Johnson pour annoncer des mesures urgentes pour aider à soulager les difficultés financières de millions de personnes qui auront du mal à chauffer leur maison cet hiver alors que les prix de l’énergie domestique augmentent de 80 % à partir d’octobre.

Le Royaume-Uni souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz importés et produire une énergie moins chère et plus propre au niveau national.

Le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait que 95% de l’électricité britannique provienne de sources à faible émission de carbone d’ici 2030.

The Associated Press