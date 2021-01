LONDRES (AP) – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti dimanche que des restrictions de verrouillage plus onéreuses en Angleterre étaient probables dans les semaines à venir, alors que le pays passait d’une nouvelle variante de coronavirus qui a poussé les taux d’infection à leurs plus hauts niveaux enregistrés.

Johnson, cependant, a insisté sur le fait qu’il n’avait «aucun doute» que les écoles étaient sûres et a exhorté les parents à renvoyer leurs enfants en classe dans les régions d’Angleterre où ils le peuvent. Les syndicats représentant les enseignants ont appelé les écoles à se tourner vers l’apprentissage à distance pendant au moins deux semaines de plus en raison de la nouvelle variante, qui, selon les scientifiques, est jusqu’à 70% plus contagieuse.

Le Royaume-Uni est au milieu d’une épidémie aiguë, enregistrant plus de 50000 nouvelles infections à coronavirus par jour au cours des six derniers jours. Dimanche, il a enregistré 54 990 autres cas, en légère baisse par rapport au record quotidien de 57 725 de la veille. Le pays a également enregistré 454 autres décès liés au virus pour porter le total à 75 024. Selon les chiffres compilés par l’Université Johns Hopkins, le Royaume-Uni alterne avec l’Italie en tant que nation européenne la plus touchée.

« Nous sommes tout à fait réconciliés pour faire ce qu’il faut pour maîtriser le virus, ce qui pourrait impliquer des mesures plus dures dans les semaines à venir », a déclaré Johnson dans une interview à la BBC. « De toute évidence, il existe une gamme de mesures plus strictes que nous aurions. à envisager. »

Johnson a admis que les fermetures d’écoles, les couvre-feux et l’interdiction totale du mélange des ménages pourraient être à l’ordre du jour pour les zones les plus stressées.

Londres et le sud-est de l’Angleterre sont confrontés à des niveaux extrêmement élevés de nouvelles infections et il y a des spéculations selon lesquelles les restrictions devront être resserrées pour maîtriser le virus. Dans certaines parties de la capitale britannique et de ses environs, il y a plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants.

Le gouvernement conservateur de Johnson utilise un système de restrictions à plusieurs niveaux contre les coronavirus. La majeure partie de l’Angleterre est déjà au plus haut niveau de niveau 4, ce qui implique la fermeture de magasins ne vendant pas d’articles et d’endroits non essentiels tels que des gymnases et des centres de loisirs, ainsi que des cours à la maison.

L’histoire continue

«Ce que nous utilisons actuellement, c’est le système de hiérarchisation, qui est un système très difficile, et hélas probablement sur le point de devenir plus difficile pour garder les choses sous contrôle», a-t-il déclaré. «Nous l’examinerons et nous aurons la perspective de voir des vaccins sur les rails par dizaines de millions, offrant aux gens la vie et l’espoir.»

Keir Starmer, le chef du principal parti travailliste d’opposition, a exhorté Johnson à introduire de nouvelles restrictions nationales le lendemain environ, bien qu’il ait cessé d’appeler à la fermeture des écoles car il a déclaré qu’il ne voulait pas «ajouter à la chaos »qui devrait émerger lundi.

«Le virus est clairement incontrôlable», a déclaré Starmer. « » Nous ne pouvons pas permettre au Premier ministre d’utiliser les deux ou trois prochaines semaines pour ensuite mettre en place un verrouillage national qui est inévitable. «

Starmer a également déclaré qu’il était inévitable que davantage d’écoles fermeraient et a exhorté le gouvernement à proposer un plan à la fois pour les élèves et pour les parents qui travaillent.

Un domaine que le Royaume-Uni a rapidement évolué est celui de la vaccination. Il a été le premier à commencer à vacciner les personnes de plus de 80 ans et les travailleurs de la santé le 8 décembre avec le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech. La semaine dernière, les régulateurs ont approuvé un autre vaccin fabriqué par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca qui est moins cher et plus facile à utiliser que le vaccin Pfizer.

Des centaines de nouveaux sites de vaccination devraient être opérationnels cette semaine alors que le Service national de santé intensifie son programme de vaccination avec le vaccin Oxford-AstraZeneca. Les responsables indiquent qu’environ 530000 doses du nouveau vaccin seront en place lundi alors que le pays se rapproche de son objectif de vacciner 2 millions de personnes par semaine dès que possible.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca sera administré dans un petit nombre d’hôpitaux pendant les premiers jours afin que les autorités puissent être à l’affût de tout effet indésirable. Des centaines de nouveaux sites de vaccination – dans les deux hôpitaux ainsi que dans les cabinets de médecins locaux – devraient être lancés cette semaine, rejoignant les plus de 700 déjà en activité, a déclaré le NHS England.

Dans un décalage par rapport aux pratiques aux États-Unis et ailleurs, la Grande-Bretagne prévoit de donner aux gens une deuxième dose des deux vaccins dans les 12 semaines suivant le premier vaccin plutôt que dans les 21 jours, afin d’accélérer la vaccination du plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible.

«Ma mère, ainsi que vous ou vos proches plus âgés, pourriez être touchés par cette décision, mais c’est toujours la bonne chose à faire pour la nation dans son ensemble», a déclaré le médecin-chef adjoint du gouvernement, le professeur Jonathan Van-Tam. , a déclaré dans un article du journal Mail on Sunday.

___

Suivez la couverture AP de la pandémie de coronavirus sur:

https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic

https://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine

https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak