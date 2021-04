Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été interrogé samedi sur la rénovation coûteuse de son appartement de Downing Street à Londres à la suite d’une série d’allégations incendiaires faites par son ancien conseiller principal.

Dans un article de blog de grande envergure vendredi soir, Dominic Cummings a accusé son ancien patron d’avoir tenté un plan «contraire à l’éthique, insensé, peut-être illégal» pour amener les donateurs du Parti conservateur à financer une rénovation somptueuse de l’appartement, dans lequel il vit avec sa fiancée Carrie Symonds et leur bébé, Wilfred.

L’accusation est la dernière d’une série d’allégations selon lesquelles Johnson et d’autres conservateurs, y compris l’ancien Premier ministre David Cameron, ont brouillé ou enfreint les règles relatives aux contacts avec les donateurs et les entreprises. Les partis d’opposition ont repris ces allégations avant les élections locales du mois prochain.

Le gouvernement a déclaré vendredi que Johnson lui-même avait pris en charge le coût de la rénovation de l’appartement, estimé à environ 200 000 livres (280 000 dollars). Mais le Parti travailliste de l’opposition a déclaré que le Premier ministre devait expliquer comment il avait obtenu l’argent nécessaire pour payer le travail supervisé par Symonds.

Steve Reed, porte-parole des communautés travaillistes, a déclaré que le gouvernement devrait publier toute correspondance impliquant des paiements ou des dons pour la rénovation.

«Si les gens font des dons importants au Parti conservateur, au gouvernement, nous devons savoir qui ils sont afin que nous puissions nous assurer que le gouvernement ne leur rend pas service en retour», a déclaré Reed à la radio de la BBC. C’est le comportement d’une dictature en fer-blanc. La Grande-Bretagne, franchement, mérite beaucoup mieux que cela.

La Commission électorale, qui supervise les élections et réglemente le financement politique au Royaume-Uni, a déclaré qu’elle cherchait toujours des réponses du Parti conservateur sur la question de savoir si des sommes auraient dû être déclarées en vertu de la loi sur les dons politiques.

Cummings a fait une série d’autres allégations contre Johnson dans le billet de blog, notamment que le Premier ministre a cherché à arrêter une enquête sur la fuite de plans pour un deuxième verrouillage du coronavirus après avoir été averti qu’un ami proche de Symonds pourrait être impliqué.

«Il est triste de voir le Premier ministre et son bureau tomber si loin en deçà des normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite», a déclaré Cummings.

Interrogé vendredi par la radio britannique LBC s’il avait tenté de bloquer l’enquête sur les fuites, le Premier ministre a répondu: «Non, bien sûr que non.»

Dans un communiqué, le bureau de Johnson à Downing Street a déclaré que le Premier ministre n’avait «jamais interféré» dans l’enquête et que le gouvernement avait «agi conformément aux codes de conduite et à la loi électorale appropriés» sur les questions impliquant le financement de la rénovation de l’appartement.

Cummings, qui avec Johnson a joué un rôle clé dans la campagne réussie de 2016 pour que la Grande-Bretagne quitte l’Union européenne, a démissionné de son poste à Downing Street en novembre. Il était devenu une figure de plus en plus controversée dans les couloirs du pouvoir, en particulier après avoir conduit 400 kilomètres jusqu’à la maison de ses parents à Durham, dans le nord-est de l’Angleterre, à la fin du mois de mars 2020 alors que le pays était en -home ”ordre de verrouillage.

La relation entre Cummings et Johnson s’est clairement dégradée; Le billet de blog de Cummings faisait suite à des informations selon lesquelles Johnson pense que son ancien conseiller était à l’origine d’une série de fuites, y compris d’échanges de SMS entre le Premier ministre et l’homme d’affaires James Dyson.

Cummings a déclaré qu’il répondrait aux questions sur l’un des problèmes qu’il a soulevés lors de sa comparution devant les législateurs le 26 mai.

Le gouvernement britannique est confronté à de plus en plus d’allégations de harcèlement en grande partie liées à Cameron, qui était Premier ministre entre 2010 et 2016. Une série d’enquêtes a été lancée sur le rôle de lobbying de Cameron pour Greensill Capital, une société financière qui s’est effondrée le mois dernier.