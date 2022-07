Le britannique Johnson décerne le prix Churchill à l’ukrainien Zelenskyy

LONDRES (AP) – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a remis mardi au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy le Sir Winston Churchill Leadership Award, établissant des comparaisons entre les deux dirigeants en temps de crise.

Zelenskyy a accepté le prix par liaison vidéo lors d’une cérémonie au bureau de Johnson à Londres à laquelle ont assisté des membres de la famille Churchill, l’ambassadeur ukrainien Vadym Prystaiko et des Ukrainiens qui ont reçu une formation de soldats britanniques.

Johnson a rappelé comment Zelenskyy a confirmé le 24 février que la Russie avait envahi, ajoutant : “En ce moment de crise suprême, vous avez fait face à un test de leadership qui était, à sa manière, aussi sévère que le défi de Churchill en 1940.”

Zelenskyy a remercié Johnson et la Grande-Bretagne pour leur soutien.

Les deux hommes entretiennent une relation étroite depuis que Johnson est devenu le premier dirigeant occidental à se rendre en Ukraine après l’invasion russe. Plus tôt ce mois-ci, Zelenskyy a déclaré qu’il était attristé lorsque Johnson a quitté la direction du Parti conservateur après des mois de scandales éthiques.

Le dirigeant ukrainien a reçu une ovation debout au Parlement britannique en mars, lorsqu’il a invoqué l’un des discours les plus célèbres de Churchill et a juré de combattre les troupes russes dans les airs, sur mer et dans les rues.

Le prix du leadership Churchill a été décerné pour la première fois en 2006. Parmi les anciens récipiendaires figurent le prince Charles, les anciens premiers ministres britanniques Margaret Thatcher et John Major, et l’ancienne secrétaire d’État américaine Madeleine Albright.

The Associated Press