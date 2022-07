Le britannique Johnson décerne le prix Churchill à l’ukrainien Zelenskyy

Zelenskyy a accepté le prix par liaison vidéo lors d’une cérémonie au bureau de Johnson à Londres à laquelle ont assisté des membres de la famille Churchill, l’ambassadeur ukrainien Vadym Prystaiko et des Ukrainiens qui ont reçu une formation de soldats britanniques.

Zelenskyy a remercié Johnson et la Grande-Bretagne pour leur soutien.

Les deux hommes entretiennent une relation étroite depuis que Johnson est devenu le premier dirigeant occidental à se rendre en Ukraine après l’invasion russe. Plus tôt ce mois-ci, Zelenskyy a déclaré qu’il était attristé lorsque Johnson a quitté la direction du Parti conservateur après des mois de scandales éthiques.

Le dirigeant ukrainien a reçu une ovation debout au Parlement britannique en mars, lorsqu’il a invoqué l’un des discours les plus célèbres de Churchill et a juré de combattre les troupes russes dans les airs, sur mer et dans les rues.