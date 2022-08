Le Britannique invente un barbecue «vert» de premier plan au monde et le fouette aux Australiens grâce au Brexit

Un BRIT a inventé une barbie “verte” de renommée mondiale – et la fouette déjà aux Australiens grâce au Brexit.

Le gril à économie d’énergie de Justin Cadbury utilise 59 % moins de gaz que les autres sur le marché.

Le gril à économie d’énergie de Justin Cadbury utilise 59 % moins de gaz que les autres sur le marché Crédit : www.AniseedPhoto.com

Il a fondé Synergy Grill après que son pub local dans l’Oxfordshire se soit plaint de la flambée des prix de l’essence, ce qui signifiait que la cuisine ne pouvait préparer des steaks que le week-end.

Sa barbie commerciale économise de l’argent en chauffant la viande au-dessus d’une assiette en céramique, qui grésille à 500 degrés.

Les chefs du monde entier se bousculent maintenant pour mettre la main sur la création de cuisine à faible coût.

Après l’accord commercial du Brexit entre la Grande-Bretagne et l’Australie, son entreprise expédiera plus de 100 Down Under.

M. Cadbury, 70 ans, a déclaré: “Si vous avez le bon état d’esprit pour profiter du Brexit et créer des solutions, vous vous retrouverez dans un meilleur endroit.”

L’entrepreneur primé, qui a également signé des accords d’exportation avec les États-Unis, surveille également de près la question brûlante de la course à la direction des conservateurs.

Il a rencontré la candidate Liz Truss et l’a trouvée “une personne impressionnante” avec un intérêt pour les technologies vertes.