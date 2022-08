Le Britannique Dan Bigham établit le record du monde de cyclisme sur piste d’une heure

Le Britannique Dan Bigham a établi un nouveau record du monde de piste d’une heure en parcourant 55,548 km, battant l’ancien meilleur de 459 mètres, a annoncé vendredi l’Union cycliste internationale (UCI). Le pilote Ineos a établi son record à Grenchen, en Suisse, tandis que Victor Campenaerts de Belgique a établi la marque précédente de 55,089 km à plus haute altitude à Aguascalientes, au Mexique, en 2019.

“C’est juste un peu époustouflant, assez épique”, a déclaré Bigham, dont le partenaire Joss Lowden est un ancien détenteur du record d’une heure dans la catégorie féminine. suis assez content de ça.

«En fait, je me sentais vraiment bien. J’avais un peu de vacillement dans ma tête juste après la mi-course, comme “comment vais-je rouler 16 secondes (par tour) pendant la prochaine demi-heure”, a-t-il déclaré. Ineos a tweeté leurs félicitations, le décrivant comme un “phénoménal performance ». Bigham a rejoint Ineos en tant qu’ingénieur de performance à la fin de la saison 2021. Le directeur d’Ineos, Rod Ellingworth, a déclaré que sa course était une grande réussite.

“Ayant été témoin des efforts et du dévouement que Dan, notre équipe et nos partenaires ont mis dans ce projet, c’est formidable de les voir récompensés par Dan battant le record.”

