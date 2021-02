M. Goodwin a dit qu’il espérait que M. Johnson utiliserait le déploiement rapide du vaccin britannique comme un moment pour définir une nouvelle place pour le pays dans le monde. L’agilité, la flexibilité et la tolérance au risque qui ont facilité la stratégie britannique de sécurisation et de distribution des vaccins, a-t-il dit, pourraient former la base d’un programme gouvernemental plus large.

Jusqu’à présent, cependant, l’avantage de la Grande-Bretagne en matière de vaccins sur l’Union européenne a principalement servi d’aperçu aigre de ce à quoi pourraient ressembler les relations post-Brexit, en particulier sur la question épineuse de l’Irlande du Nord.

La Commission européenne a annoncé, puis annulée à la hâte, une tentative de restreindre les expéditions de vaccins vers la Grande-Bretagne via l’Irlande du Nord. Maintenant, M. Johnson exige que les responsables européens acceptent des changements dans les accords commerciaux là-bas ou soient confrontés à la suspension des lois qui garantissent le statut unique du territoire.

Les tensions font suite à un flot de récriminations en Europe suite au succès du vaccin britannique. Les responsables ont accusé un fabricant de vaccins basé au Royaume-Uni, AstraZeneca, de favoriser injustement son marché intérieur et ont déclaré que son vaccin, développé par l’Université d’Oxford, n’était pas efficace sur les personnes de plus de 65 ans.

M. Johnson, qui a fait carrière dans le journalisme et la politique en provoquant des bureaucrates à Bruxelles, a surtout tenu sa langue. Il a exhorté l’Union européenne à ne pas saper le «merveilleux exemple de coopération multinationale» que les pays avaient donné en développant des vaccins.