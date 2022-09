Le brise-lames n’a pas pu sauver les maisons, la route et l’usine de transformation du poisson de la tempête dans le nord du Cap-Breton

Les habitants du nord du Cap-Breton sont choqués par la force de la tempête post-tropicale Fiona qui a dévasté la petite communauté de New Haven, près de Neil’s Harbour.

Il a détruit une route et endommagé l’usine de transformation du poisson, des maisons et des bateaux.

Roland Michaelis, directeur des opérations de la Victoria Co-op Fisheries, a déclaré que l’usine se prépare généralement aux tempêtes, mais cette fois, la marée haute a coïncidé avec l’onde de tempête et a créé des vagues de six à huit mètres.

L’usine est derrière un brise-lames, mais même cela n’a pas aidé.

“Je ne m’attendais pas … à manquer un coin du bâtiment et une partie du premier étage manque”, a déclaré Michaelis. “C’est juste de la dévastation.

“Le bâtiment n’a tout simplement pas pu le supporter. Même les murs de béton se sont effondrés pendant la tempête, ce qui vous montre le genre de force qu’il avait.”

L’usine de transformation de Victoria Co-op Fisheries et New Haven Road, toutes deux à l’intérieur du brise-lames de New Haven Cove, ont subi de graves dommages en raison de la tempête de samedi. (Tom Ayers/CBC)

Victoria Co-op Fisheries est la plus grande entreprise du comté, avec jusqu’à 150 employés. Elle achète les prises de 120 bateaux de pêche.

“Les gens travaillent dans cette installation ou sont des pêcheurs ici”, a déclaré Michaelis.

La saison de pêche est terminée depuis des semaines et la transformation vient de se terminer vendredi.

L’usine a subi des millions de dollars de dommages et des fruits de mer congelés d’une valeur supplémentaire d’un million de dollars risquent de se détériorer.

L’usine compte jusqu’à sept unités de réfrigération contenant des fruits de mer congelés lorsque l’électricité a été coupée.

“Certains d’entre eux sont assez étanches et n’auraient aucune pénétration d’eau”, a déclaré Michaelis. “Les autres, une fois que l’eau pénètre à l’intérieur, ce produit est pratiquement endommagé et nous ne pourrions pas le vendre.”

Roland Michaelis, directeur des opérations à l’usine de transformation Victoria Co-op Fisheries à Neil’s Harbour, en Nouvelle-Écosse, affirme que personne n’avait prévu une tempête assez puissante pour détruire un mur de béton. (Tom Ayers/CBC)

Dimanche, les travailleurs étaient occupés à déplacer des palettes de crabes congelés et d’appâts dans les camions congélateurs de la coopérative, appelés frigorifiques.

“Nous essayons d’en mettre autant que possible dans les reefers, mais nous n’allons pas pouvoir mettre tout le produit dans les reefers”, a déclaré Michaelis. “Où trouverons-nous le reste, nous ne sommes pas sûrs, mais nous y travaillons.”

Deux conteneurs maritimes de 12 mètres de long remplis de produit ont été soulevés de leurs plateformes et déplacés sur 30 ou 40 mètres le long de la jetée.

Une trentaine de travailleurs étrangers temporaires du Mexique devaient partir une fois le traitement terminé, mais n’ont pas pu sortir dimanche.

La coopérative essaie maintenant de réserver de nouveaux vols pour eux et de trouver un autobus pour venir les chercher.

Michaelis a déclaré qu’il espère remettre l’usine en activité lorsque la saison de pêche ouvrira en avril, mais cela dépend de la capacité de l’entreprise à remplacer l’équipement de traitement endommagé.

“Je pense que nous pouvons assembler le bâtiment et réparer l’extérieur en quelques mois”, a-t-il déclaré. “L’équipement prend généralement beaucoup de temps à commander et il est plus technique qu’auparavant, de sorte que l’équipement a généralement des délais de livraison.”

Une partie du tablier en bois d’un pont sur le chemin New Haven, près de Neil’s Harbour, en Nouvelle-Écosse, s’est retrouvée à des centaines de mètres de l’autre côté de l’anse après la tempête de samedi. (Tom Ayers/CBC)

Michaelis est cependant optimiste.

“J’ai déjà traversé ça avant. D’habitude tu te remets sur pied. C’est juste une question de temps.”

Adele Hatcher vit sur Stoney Lane, juste derrière New Haven Road, en face de l’anse de l’usine de poisson.

Plusieurs centaines de mètres de route ont été emportés et l’océan s’est rapproché plus que jamais de sa maison.

“C’était assez effrayant”, a déclaré Hatcher. “Vers sept heures du matin, nous avons eu des vagues violentes qui ont frappé le côté de ma maison à mi-hauteur de la fenêtre de ma salle à manger, mais aucune eau n’est entrée dans notre maison.”

Elle a réussi à sauver le générateur du perron avant qu’il ne soit emporté et que deux grands arbres ne tombent dans la cour, mais ont raté la maison.

Hatcher a déclaré que la remorque appartenant à sa voisine, Dora Rogers, avait été éjectée de ses fondations et déplacée d’environ six mètres. Un bateau de pêche s’est retrouvé là où se trouvait la remorque et plusieurs cabanons ont également été bousculés.

“Vers sept heures, nous avons entendu un gros grondement, puis une grosse vague est arrivée et a emporté le bateau et la remorque en même temps”, a-t-elle déclaré. “C’était une énorme vague qui les a déplacés.”

Adele Hatcher, de New Haven Road, près de Neil’s Harbour, en Nouvelle-Écosse, décrit comment l’océan a déplacé la remorque de son voisin d’environ six mètres et l’a remplacée par un bateau de pêche. (Tom Ayers/CBC)

Rogers, qui a 84 ans et vit seule, n’était pas dans sa caravane à l’époque.

“Sa maison est complètement détruite”, a déclaré Hatcher. “Ils sont entrés et tout, à partir de la taille, est couvert de boue et complètement détruit, tout ce que cette pauvre femme a fait pour s’occuper de sa maison. C’est vraiment dommage.”

Danny Rogers a dit qu’il emmenait toujours sa mère chez lui quand il y avait une tempête et qu’il était content de l’avoir fait cette fois aussi.

La maison de sa mère a été littéralement submergée par l’océan.

“C’est la première fois que c’était aussi gros”, a déclaré Rogers. “Il a traversé la route plusieurs fois auparavant, mais cette fois, il a juste tout pris. Je l’ai soulevé et déplacé.”

La mer a pris un bateau avec deux hangars et les a déplacés de l’autre côté de la remorque.

La remorque est irrécupérable, mais Rogers a déclaré qu’il avait réussi à enlever certaines choses des murs, y compris des photos de l’époque où son père était gardien de phare sur l’île Saint-Paul.

Sa mère est allée voir la bande-annonce, mais elle était trop émotive pour parler aux journalistes.

“Elle a été assez choquée le premier matin”, a déclaré Rogers. “Je l’ai amenée ici ce matin pour qu’elle regarde et elle était de nouveau assez bouleversée, mais elle va bien maintenant. Elle n’est pas trop mal.”

Une grande partie de New Haven Road a été emportée par la tempête de samedi, laissant quatre maisons isolées et obligeant les gens à faire un long détour pour se rendre à proximité de Neil’s Harbour. (Tom Ayers/CBC)

Rogers travaille à l’usine de transformation du poisson et devra maintenant conduire 20 minutes en sens inverse et emprunter le Cabot Trail pour se rendre à Neil’s Harbour car plusieurs centaines de mètres du chemin New Haven ont disparu.

Cela a laissé quatre maisons sans accès routier, mais les voisins ont déclaré que les familles allaient bien.

Herbert Seymour, 93 ans, vit seul sur une propriété entre l’usine de transformation du poisson et le lessivage.

Il est là depuis 70 ans et a dormi pendant la majeure partie de la tempête de vendredi soir, mais s’est réveillé avec un grand bruit.

“Une vague frappait la maison ici”, a déclaré Seymour. “J’avais peur qu’il casse les vitres.”

Il a été aux premières loges pendant de nombreuses tempêtes et a traversé celle-ci indemne.

“J’aime les regarder, mais je ne veux plus en voir comme ça.”

