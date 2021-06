Le brillant joueur Christian Eriksen terrassé

PARFOIS, la vie a une façon de relativiser les différends.

Le grand sujet avant ces euros a été une autre escarmouche dans la guerre des cultures – prendre le genou ou ne pas prendre le genou ?

Les joueurs danois protègent Eriksen sur le terrain alors qu’il se fait soigner Crédit : Reuters

C’était la grande question. Et puis un brillant et beau footballeur a été foudroyé dans la force de l’âge, en plein match, et peut-être avons-nous compris ce qui est vraiment important.

L’effondrement choquant de Christian Eriksen lors du match Danemark-Finlande est sorti de nulle part et a profondément choqué les fans de football. Alors qu’il recevait la RCR sur le terrain de Copenhague, les visages de ses coéquipiers frappés et écoeurés – et les visages striés de larmes des fans – ont tout dit.

C’était beaucoup plus important – PAS, bien sûr, plus important que de s’attaquer réellement au fléau du racisme, mais plus important que la dispute de plus en plus frénétique sur le fait de prendre le genou ou de ne pas prendre le genou.

C’est la vie et la mort. C’est un père de famille qui est aimé par un partenaire et des enfants.

Et alors même que le monde priait pour le rétablissement de Christian Eriksen, voici un rappel étonnant qu’aucun de nous ne sait ce qui nous attend sur toute la ligne.

Ce qui s’est passé peut nous donner une perspective et les choses sur lesquelles nous avons discuté – si ceux qui s’agenouillent pour soutenir le mouvement Black Lives Matter soutiennent par inadvertance les marxistes, ou si ceux qui les huent sont des fanatiques racistes – se faneront et disparaîtront. Peut-être.

Mais je soupçonne fortement qu’après la chute de Christian Eriksen, les débats ne changeront pas et, après une période de silence respectueux des deux côtés, continueront de faire rage.

Et il ne faudra pas longtemps avant que nous nous demandions une fois de plus : la politique ruine-t-elle le sport ?

Marcus Rashford s’est associé à l’association caritative FareShare pour collecter des fonds pour des repas scolaires gratuits Crédit : AP

Les footballeurs anglais vont « se mettre à genoux » avant leur match contre la Croatie aujourd’hui. L’Ecosse fera de même demain.

Mais ce ne sont pas des actes politiques. Ils ne changent rien. Ils ne veulent rien dire. C’est ce que mon estimé collègue Ally Ross appelle « l’auto-illusion éveillée ».

S’ils ont le moindre impact, alors je soupçonne que ce sera de provoquer des divisions entre les honnêtes gens. Parce que beaucoup d’entre nous en ont marre d’avoir ce idiot de signalisation de vertu poussé dans la gorge.

Ce monde PEUT être changé pour le mieux.

Marcus Rashford de Manchester United, qui n’a jamais oublié les repas scolaires gratuits qu’il avait lorsqu’il était enfant, a changé le monde lorsqu’il a collecté 20 millions de livres sterling pour la pauvreté des enfants pendant le verrouillage, en alliance avec l’association caritative FareShare.

Mais il a fallu plus que de tirer sur un t-shirt ou de frapper ce que beaucoup considèrent comme une pose Black Lives Matter pendant quelques secondes.

Lorsque l’Angleterre lancera sa campagne d’Euros contre la Croatie, cela devrait être le début d’une grande aventure – pour une génération éblouissante de footballeurs anglais et pour la nation.

Ces euros devraient être à la hauteur des meilleures années – 1966, 1990, 1996 et 2018 en Russie, alors que l’Angleterre était si proche et encore si loin de sa première finale de sa vie.

Nous avons une équipe anglaise pleine de jeunesse, de créativité et de flair – Jack Grealish, Jadon Sancho, Harry Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Mason Mount et Phil Foden avec une nouvelle récolte blonde qui le fait ressembler un peu à Paul Gascoigne et beaucoup comme Annie Lennox des Eurythmics.

Nous avons également un manager qui comprend ce qu’un tournoi comme celui-ci signifie pour la nation.

Alors pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment d’angoisse anxieuse ?

Parce que je sais que juste avant 14 heures aujourd’hui, les footballeurs anglais prendront une pose qui provoquera des huées parmi un nombre important de supporters anglais.

Et si vous aimez l’Angleterre, et si vous aimez le football, cela vous brisera sûrement le cœur.

Je sais que ça casse le mien.

L’establishment du football va salir tous ceux qui huent comme des fanatiques racistes – dont je crois me souvenir, c’était l’insulte rapide et facile sans réplique qui a été lancée contre les 17,4 millions de personnes qui ont voté pour quitter l’Union européenne.

Il est difficile de répondre aux accusations de racisme.

L’accusation même met fin au débat rationnel.

Mais – et je suppose ici – je suis sincèrement convaincu que si les footballeurs anglais choisissent, par exemple, de lier les bras au lieu d’adopter une pose BLM, chaque fan de football anglais les encouragera jusqu’aux chevrons de Wembley.

Cela devrait être un jour de fête nationale. Et la pantomime grotesque du sport le détruit.

Ce n’est pas le travail des footballeurs anglais – des gars adorables, j’en suis sûr, mais avec plus d’un briseur de verrouillage insensé dans leurs rangs – d’« éduquer » les fans qui les regardent.

D’où vient cette notion moderne selon laquelle chaque sportif a l’obligation morale d’être un modèle de politiquement correct ?

Autrefois, le sport ne visait plus à changer le monde, le sport nous permettait de l’oublier pendant quelques heures. Je ne me souviens pas que Nobby Stiles ait pris position sur la guerre du Vietnam en 1966. Quand les larmes ont coulé à Italia 1990, je ne me souviens pas que Gazza ait eu une opinion sur l’adhésion de la livre au mécanisme de taux de change.

Nobby, Gazza – ils ont joué au football, un football glorieux qui vous a rendu heureux d’être en vie et heureux d’être un supporter de l’Angleterre. Et c’était suffisant.

Quand a-t-il cessé d’être suffisant ?

Même si cela se termine dans le désespoir et une séance de tirs au but contre les Allemands, chaque grand tournoi de football nous rappelle pourquoi nous aimons le jeu.

La star anglaise Jack Grealish se met à genoux pour soutenir le mouvement Black Lives Matter Crédit : Getty

Et dans la vie de chaque fan de football, il y a ce premier tournoi spécial – parce que c’était probablement le moment où ils sont tombés profondément, inconditionnellement et définitivement amoureux de notre jeu national.

Chaque fan du pays se souvient de sa première Coupe du monde. Pour l’entraîneur anglais Gareth Southgate, c’était la Coupe du monde 1982 en Espagne, alors qu’il avait 11 ans.

« J’étais obsédé », a écrit Southgate cette semaine sur le site Web de The Players’ Tribune. « J’avais le tableau mural, prêt à remplir avec chaque résultat, chaque buteur, chaque détail. » Southgate était un supporter de Manchester United qui jouait au milieu de terrain et vénérait Bryan Robson.

« Je me suis précipité à la maison de l’école pour le premier match de l’Angleterre contre la France pour voir Bryan Robson marquer après 27 secondes ! Eh bien, il est sûr de dire que j’étais accro.

C’est le propre de votre première Coupe du monde : cela vous fait croire que les rêves peuvent parfois devenir réalité.

La première Coupe du monde dont je me souviens était 1966. Et je m’en souviens plus clairement que ce qui m’est arrivé la semaine dernière. Je me souviens de la pluie et du soleil ce jour d’été des Swinging Sixties où l’Angleterre portait des chemises rouges.

Je me souviens du sourire de Bobby Moore, de Jack Charlton tombant à genoux, de quelqu’un courant sur le terrain alors que Geoff Hurst se rapprochait de son triplé.

Et je me souviens de Nobby Stiles dansant sans son dentier ni aucun soin, Bobby Charlton en larmes, la reine si jeune et si fière alors qu’elle remettait le trophée au capitaine anglais qui ressemblait à une star de cinéma.

Je me souviendrai de tout le jour de ma mort.

L’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde en 1966 a glacé mon enfance de magie. Ces deux semaines d’un été anglais pluvieux quand j’étais enfant ont façonné ma vie – elles m’ont fait croire que les meilleures histoires finissent bien, que les gentils gagnent et qu’il y a toujours une raison d’espérer.

Surtout si vous êtes un fan d’Angleterre.

Ce premier tournoi de formation ne doit pas nécessairement être une Coupe du monde.

Je n’ai aucun doute qu’il y a des millions de fans anglais dans ce pays, qui entrent maintenant dans la cinquantaine, qui se souviennent d’avoir regardé l’Euro 96 dans leur enfance.

Le génie de Gazza contre l’Ecosse, Shearer bourrant les Hollandais et le plus mélancolique des hymnes du football, Three Lions (Football’s Coming Home), si plein d’amour et de nostalgie et de rêves qui se transforment en poussière. Gareth Southgate – lui-même un acteur majeur dans l’histoire sans fin des Trois Lions de notre pays – l’a tout à fait compris.

« Il y a quelque chose que je dis à nos joueurs avant chaque match contre l’Angleterre », écrit Southgate. «Je leur dis que lorsque vous sortez, dans ce maillot, vous avez l’opportunité de produire des moments dont les gens se souviendront pour toujours. Vous faites partie d’une expérience qui dure dans la conscience collective de notre pays.

Alors que le monde sort du cauchemar du coronavirus, ces euros – déjà retardés d’un an – devraient être encore plus spéciaux.

Après toute la tragédie, le stress et le traumatisme de l’année dernière, vient un moment où la nation peut à nouveau se rassembler.

Mais l’Angleterre n’est pas unie aujourd’hui.

Un fossé – un abîme – s’est creusé entre les fans et l’équipe.

Et quoi que vous croyiez, et quelle que soit votre position sur « prendre le genou », si vous aimez l’Angleterre et le football, ce sera une cause de profonde tristesse.

L’establishment du football a peint tout le monde, tout le monde ! – qui se hue comme un fanatique raciste simplement en prétendant que son bœuf n’est qu’avec la politique de BLM, le mouvement de protestation profanant le cénotaphe qui a popularisé le geste dans ce pays.

Mais il y a un autre point de vue qui émerge.

« Le geste [taking the knee] n’obtient pas ce que ceux qui le font veulent ou voulaient qu’il fasse », écrit John Barnes, de Liverpool, d’Angleterre. « Si un joueur veut prendre le genou, laissez-le le faire.

Ce que nous devons accepter, c’est que cela ne fera pas un iota de différence pour la cause plus large d’une manière ou d’une autre.

La reine présente la Coupe du monde 1966 au capitaine anglais, Bobby Moore Crédit : Getty

Barnes en sait plus sur le racisme dans le football anglais que quiconque. Quatre ans après avoir marqué le plus grand but anglais de tous les temps – une course folle contre le Brésil au Maracana en 1984 – John a fait l’objet de l’une des photographies les plus célèbres jamais prises dans un stade de football anglais.

Dans un derby du Merseyside à Goodison Park, Barnes, dans le tout rouge de Liverpool, talonne une peau de banane qui lui a été lancée depuis les terrasses.

Le regard sur le visage de Barnes est difficile à lire – détermination, dégoût, fierté, colère – tout est là.

Barnes est un footballeur et un homme qui sait tout pour affronter les horreurs écoeurantes du racisme.

Ce qu’il a enduré dans sa carrière est inimaginable pour le reste d’entre nous.

Lorsque John Barnes nous dit que la pantomime réveillée de prendre le genou ne fonctionne pas, nous devrions tous écouter.

Ne gâchons pas ce tournoi. Les joueurs sont devenus franchement trop enracinés pour arrêter leur signal de vertu dénué de sens, mais je prie pour que tous ces fans injustement diffamés soient suffisamment intelligents pour comprendre qu’ils ont fait valoir leur point de vue.

Pour l’Angleterre – l’équipe, la nation et ce gamin avec le tableau mural prêt pour son premier grand tournoi – c’est maintenant l’heure de l’unité et de la célébration.

Il est temps que les huées s’arrêtent. Et les rugissements pour commencer.

Et pour nous tous – les agenouillés, les booers et la grande majorité qui ne sont ni l’un ni l’autre – gardons Christian Eriksen dans nos cœurs et nos prières.

Le sport compte. Le football compte. C’est, comme quelqu’un l’a dit un jour, la plus importante des choses sans importance.

Mais hier, alors qu’un athlète d’élite danois se battait pour sa vie sur ce terrain de rêve, nous avons tous eu une leçon à apprendre.

Le football n’est pas la vie ou la mort.

C’est moins important que ça.