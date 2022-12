Le brillant hommage de Virat Kohli à Cristiano Ronaldo après le chagrin de la Coupe du monde

Le joueur de cricket indien Virat Kohli a rendu un hommage sincère à la superstar du football portugais Cristiano Ronaldo dont la sortie les larmes aux yeux de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 après une défaite en quart de finale a touché une corde sensible parmi les athlètes d’élite et les personnalités publiques du monde entier. Des clips et des images d’un Ronaldo ému retournant dans le vestiaire de l’équipe après que le Maroc a battu le Portugal 1-0 ont été largement partagés avec les fans craignant que l’icône du football n’ait joué son dernier match pour le Portugal.

Et dimanche, le joueur de 37 ans a rompu son silence sur la défaite, admettant que son plus grand rêve était de remporter le trophée de la coupe du monde avec le Portugal, mais il est maintenant terminé. La publication sur Instagram est depuis devenue virale avec des fans et d’autres athlètes inondant la section des commentaires de messages de soutien.

Tôt lundi matin, Kohli, actuellement en tournée au Bangladesh, a écrit qu’aucun titre ou trophée n’enlèverait quoi que ce soit à ce que Ronaldo a fait pour le football et les fans du monde entier et l’a qualifié de “plus grand de tous les temps”.

“Aucun trophée ou titre ne peut rien enlever à ce que vous avez fait dans ce sport et pour les fans de sport du monde entier. Aucun titre ne peut expliquer l’impact que vous avez eu sur les gens et ce que moi et tant d’autres dans le monde ressentons lorsque nous vous regardons jouer”, a posté Kohli, un fan de Ronaldo, sur Instagram.

« C’est un cadeau de Dieu. Une véritable bénédiction pour un homme qui joue son cœur à chaque fois et qui est la quintessence du travail acharné et du dévouement et une véritable inspiration pour tout sportif. Tu es pour moi le plus grand de tous les temps”, a-t-il ajouté.

Le message de Kohli est également devenu viral.

Ronaldo, qui a quitté le Qatar pour rentrer chez lui, a cependant déclaré qu’il ne réagirait pas dans le feu de l’action, affirmant que son dévouement au Portugal n’avait jamais faibli.

“Il ne sert à rien de réagir imprudemment”, a écrit Ronaldo. “Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, beaucoup a été spéculé, mais mon dévouement au Portugal n’a jamais faibli un instant.”

« J’ai toujours été juste un (portugais) de plus qui se bat pour le but de tout le monde. Je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers ou à mon pays”, a-t-il ajouté.

Ronaldo a un camion de trophées tout au long de sa carrière, mais le plus grand de tous, la Coupe du Monde de la FIFA, est resté insaisissable.

“Au cours de mes cinq apparitions en Coupe du monde en 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j’ai tout donné. J’ai laissé tout ce que j’avais sur le terrain. Je ne reculerai jamais devant une bataille et je n’ai jamais abandonné ce rêve.

“Malheureusement, ce rêve s’est terminé hier”, a-t-il ajouté.

