Le brillant avenir de Liverpool maintient Everton dans la zone de relégation

LIVERPOOL, Angleterre – Cody Gakpo a marqué son premier but pour Liverpool alors que l’équipe de Jurgen Klopp a remporté sa première victoire en Premier League cette année avec une victoire 2-0 contre Everton à Anfield lundi.

Le match d’ouverture de Mohamed Salah en première mi-temps a mis Liverpool sur la voie de la victoire dans un match de mauvaise humeur qui s’est terminé avec les deux groupes de joueurs s’affrontant sur le terrain à la suite d’une faute du gardien d’Everton Jordan Pickford sur Andy Robertson de Liverpool. Alors que la victoire a renforcé les faibles espoirs de Liverpool de terminer dans le top quatre, la défaite a laissé Everton dans la zone de relégation avant leur affrontement crucial contre Leeds Unite samedi.

Réaction rapide

1. Liverpool met fin à une course sans victoire pour garder Everton dans la zone de largage

Liverpool a finalement enregistré sa première victoire en Premier League en 2023 – et a accueilli à nouveau Diogo Jota pour sa première apparition depuis octobre – alors que l’équipe de Klopp approfondissait les craintes de relégation pour les voisins d’Everton.

Dans ce qui a été un début d’année lamentable pour les deux clubs, l’objectif clé maintenant pour les managers Klopp et Sean Dyche est de trouver un moyen de sauver la saison de leur équipe respective. Pour Liverpool, il s’agit de trouver la forme pour faire une charge tardive sur le tableau pour sceller une place parmi les quatre premiers et une qualification pour la Ligue des champions. Pour Everton et le patron récemment nommé Dyche, cependant, la seule priorité est d’échapper aux trois derniers et d’éviter la relégation.

Cependant, les deux équipes ont encore tout à faire pour atteindre leurs objectifs.

Malgré cette victoire, Liverpool a toujours neuf points de retard sur Newcastle United, quatrième, qu’il affrontera ensuite à St. James ‘Park samedi. Ayant joué un match de moins que l’équipe d’Eddie Howe, une victoire donnerait à Liverpool un réel espoir de se classer parmi les quatre premiers, mais rien d’autre que trois points laissera l’équipe de Klopp en tant qu’outsider pour revendiquer une place en Ligue des champions.

Le tableau est encore plus sombre pour Everton, qui reste dans les trois derniers après cette défaite. L’équipe de Dyche, qui a battu le leader Arsenal lors de son premier match en charge plus tôt ce mois-ci, affrontera Leeds à Goodison Park samedi, avec l’équipe sans manager d’Elland Road à une place et un point au-dessus d’eux dans le tableau.

Ainsi, même si cette défaite portera un coup à la fierté locale d’Everton, la réalité est que le match de samedi est tellement plus important. Si Liverpool et Everton veulent sauver leurs saisons, les deux doivent être meilleurs qu’ils ne l’étaient à Anfield dans ce match.

2. Nunez et Gakpo sont prometteurs pour l’avenir

Gakpo et Darwin Nunez ont tous deux lutté pour des buts depuis qu’ils ont effectué des transferts importants à Liverpool cette saison, mais les deux attaquants ont joué un rôle important dans cette victoire contre Everton.

Nunez, qui est entré dans ce match avec cinq buts en 16 matches de championnat depuis son transfert record de 75 millions de livres sterling depuis Benfica, a enregistré une passe décisive pour le premier but de Salah tandis que Gakpo a finalement marqué son premier but à Liverpool depuis son arrivée dans un transfert de 37 millions de livres sterling de PSV Eindhoven le mois dernier. Les deux joueurs n’ont tous les deux que 23 ans, leur carrière est donc devant eux et Liverpool les a signés pour éventuellement remplacer Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane, ce dernier partant pour le Bayern Munich l’été dernier.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Ce n’est un secret pour personne que Nunez et Gakpo sont encore bruts et inexpérimentés au plus haut niveau, et cela a été évident dans leurs performances pour Liverpool, mais ils sont également tous les deux extrêmement talentueux et les fans de Liverpool font preuve de patience avec eux comme ils font des pas chancelants à Anfield.

Nunez ne manque jamais d’efforts et il peut créer des ravages dans les surfaces de réparation adverses, même s’il rate trop d’occasions, et Gakpo s’adapte toujours aux exigences du football anglais et aux exigences de Klopp envers lui au sein du système d’équipe. Avec Nunez marquant un but et Gakpo en marquant un autre, ce fut une bonne soirée pour deux des grands espoirs de Liverpool pour l’avenir.

3. Everton a besoin d’un Calvert-Lewin en forme – et rapide

Everton est entré dans ce match avec le pire record de buts en Premier League cette saison, et ils n’ont jamais semblé ajouter à leur dérisoire total de 16 buts toute la campagne. L’absence de l’avant-centre Dominic Calvert-Lewin pendant une grande partie de la saison en raison de problèmes de blessures a été un facteur central dans leur manque de buts, mais l’attaquant anglais n’en a réussi qu’un en 11 apparitions.

Cela dit tout sur la situation d’Everton que Demarai Gray et Anthony Gordon, maintenant un joueur de Newcastle, sont leurs co-meilleurs buteurs de la ligue avec seulement trois buts chacun. À Anfield, Dyche a donné à Ellis Simms, 22 ans, son premier départ de la saison à la place de Calvert-Lewin, blessé, et il était complètement dépassé par les défenseurs de Liverpool Joel Matip et Joe Gomez.

La signature estivale Neal Maupay (un but en championnat toute la saison) et Gray ont commencé ce match sur le banc des remplaçants, mais il y a une telle absence de puissance de feu dans cette équipe d’Everton que Dyche a désespérément besoin de Calvert-Lewin pour retrouver forme et forme. S’il continue à être dans et hors de l’équipe, comme il l’a été toute la saison, Everton aura du mal à marquer les buts dont ils ont besoin pour rester en place.

N’ayant pas réussi à remplacer Gordon après son déménagement en janvier à Newcastle, Calvert-Lewin est désormais la seule option d’Everton en tant que buteur fiable.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Darwin Nunez, Liverpool. L’attaquant uruguayen était le meilleur attaquant de Liverpool. Tout rythme et objectif, et son échappée a mené au premier match de Salah à la 36e minute.

Cody Gakpo a marqué son premier but pour Liverpool alors que les Reds battaient les voisins du Merseyside Everton 2-0 lundi à Anfield. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

MEILLEUR : Andy Robertson, Liverpool. L’arrière latéral de Liverpool a regardé en arrière à son meilleur, et c’est son rafale vers l’avant qui a déclenché le mouvement pour le but qui a porté le score à 2-0 au début de la seconde période.

MEILLEUR : Joël Matip, Liverpool. Obtient rarement les éloges que ses performances méritent, mais avec Virgil van Dijk toujours pas apte à commencer après une blessure, Matip a de nouveau contrôlé la défense de Liverpool devant le gardien Alisson.

Le pire : Ellis Simms, Everton. Une tâche difficile pour l’attaquant d’Everton, âgé de 22 ans, à seulement son deuxième départ en Premier League, mais les périodes de prêt à Sunderland et Blackpool étaient à un monde loin du défi de jouer contre Liverpool.

PIRE : Vitalii Mykolenko, Everton. L’arrière gauche d’Everton a été tourmenté toute la nuit par Salah et Trent Alexander-Arnold, et a trop souvent perdu le ballon.

Le pire : Jordan Pickford, Everton. L’une des performances les plus erratiques du gardien d’Everton. Seul Pickford sait ce qu’il faisait pour le premier but de Liverpool, lorsqu’il a laissé un trou béant pour que Salah marque.

Faits saillants et moments marquants

Everton a frappé le poteau à une extrémité, et 45 secondes plus tard, Salah l’a au fond du filet à l’autre bout. Capacité de frappe rapide dévastatrice.

QUELLE CONTRE-ATTAQUE DE LIVERPOOL ! Everton frappe le poteau puis 15 secondes plus tard Mo Salah le met au fond des filets d’Everton !

📺 : @USANetwork #MyPLMorning | #LICEVE pic.twitter.com/NEAXCxfdUp – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 13 février 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Salah : “C’est une énorme victoire pour nous. Nous avons eu une semaine parfaite pour nous entraîner et les joueurs étaient tellement excités et nous ne pouvions pas attendre que le match change tout. J’espère que c’était un début.”

Dyche : “Nous avons donné beaucoup d’informations aux joueurs et c’est beaucoup pour eux. Il y a du travail à faire. La semaine dernière, nous avons battu Arsenal et je ne sautais pas de joie. Aucun manque d’effort ou d’éthique de travail , c’est toujours difficile de venir ici, mais [Liverpool] sont une grande équipe.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Le but de Salah était son 100e but (71 buts et 29 passes décisives) en 104 matches de Premier League à Anfield.

– Le but de Gakpo était son premier dans n’importe quelle compétition depuis qu’il a marqué lors de la finale de la phase de groupes de la Coupe du monde des Pays-Bas contre le Qatar le 29 novembre.

Suivant

Liverpool : Klopp & Co. se rendra à Tyneside samedi pour une confrontation en Premier League avec Newcastle.

Éverton : Les Toffess sont également en action samedi, lorsqu’ils accueillent Leeds à Goodison Park pour un affrontement de 17e contre 18e dans le tableau, avec d’énormes implications pour le combat de relégation.