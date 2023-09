Le Brightline de Floride, d’une valeur de 5 milliards de dollars, n’est que le début des investissements américains dans le train à grande vitesse.

Brightline, le premier nouveau service ferroviaire privé de passagers aux États-Unis dans un siècleest sur le point d’effectuer son premier voyage à grande vitesse entre Miami et Orlando le 22 septembre. Il s’agit d’un nouveau pas en avant pour le réseau ferroviaire à grande vitesse des États-Unis, qui est loin derrière celui de pays comme Chine, Japonet l’Espagne – et a connu des revers au cours de la dernière décennie en raison d’une manque de fonds. Mais des progrès se profilent enfin à l’horizon. Probablement.

Les bailleurs de fonds privés participent à la poussée du transport en commun à grande vitesse. Brightline en Floride est un projet de 5 milliards de dollars soutenu par Fortress Investment Group. La société de capital-investissement a également financé un projet similaire en Californie et au Nevada, Brightline West, dont les travaux devraient démarrer. Plus tard cette année et nécessitera environ quatre années de construction, en attendant subvention fédérale.

Faut-il continuer à investir dans la Big Tech ?

Un autre projet, le Texas Central Railway, est en cours dans l’État de Lone Star et a été sécurisé. 75 millions de dollars en 2015 avec le soutien privé de bailleurs de fonds nationaux. Son objectif est de relier Houston à Dallas en 2015. moins de 90 minutesmême si obtenir l’autorisation de construire sur un terrain privé s’avère une tâche difficile pierre d’achoppementet le projet attend toujours un financement fédéral, ce qui le place en retard par rapport aux autres projets.

Les géants de la technologie interviennent également. Microsoft a dépensé environ 1 million de dollars pour soutenir la recherche pour Cascadia Rail, un projet de ligne de train traversant les grandes villes du nord-ouest du Pacifique. Le siège social de la société est situé juste à l’extérieur de Seattle et l’amélioration des transports en commun est un moyen d’attirer les talents dans la région.

Des milliards de fonds publics américains ont été réservés à des projets ferroviaires à grande vitesse

Aucun de ces projets ne pourrait démarrer sans financement public. La loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi (IIJA), adoptée sous l’administration Biden, est essentielle pour débloquer des fonds pour des projets ferroviaires à grande vitesse. Adoptée en novembre 2021, la loi prévoyait 66 milliards de dollars pour financer des projets ferroviaires, ce qui représente le le plus grand engagement public pour former les infrastructures depuis la création d’Amtrak, qui appartient au gouvernement fédéral, en 1971.

La politique a établi le Partenariat fédéral-État pour le programme de subventions ferroviaires interurbains (FSP) pour financer des projets qui « réduisent l’arriéré de bonnes réparations, améliorent les performances ou étendent ou établissent de nouveaux services ferroviaires voyageurs interurbains, y compris un service ferroviaire voyageurs interurbain privé ».

Brightline West, qui a reçu 25 millions de dollars grâce à une subvention pour la reconstruction des infrastructures américaines avec durabilité et équité (RAISE), a également demandé 3,75 milliards de dollars supplémentaires via une cagnotte du FSP allouée aux projets nationaux (il existe également un fonds spécifique pour les projets dans le Couloir Nord-Est). Texas Central, en partenariat avec Amtrak, a demandé un financement FSP en août pour étudier la faisabilité de son projet, et recherche actuellement un total 12 milliards de dollars en prêts fédéraux pour couvrir le coût du projet de 30 milliards de dollars, comme l’a rapporté le Washington Post. L’État de Washington a également demandé 198,1 millions de dollars (pdf) grâce au financement du FSP et du programme d’identification et de développement de corridors pour le projet Cascadia Rail.

Encore une chose : la génération Z rêve d’un réseau ferroviaire à grande vitesse interconnecté

Ayant grandi aux États-Unis où les transports publics sont limités, le concept d’un réseau ferroviaire à grande vitesse reliant le pays est populaire parmi la génération Z, une génération qui a relativement des taux plus bas des permis de conduire et un grand intérêt pour mobilité durable.

Un tweet démontre le zèle de la génération pour un meilleur transport en commun national. En 2020, l’utilisateur de X (anciennement Twitter) @thisiscaramore a tweeté une image d’une carte ferroviaire conceptuelle à grande vitesse, sous-titrée avec les mots « Je la veux tellement, putain ». Le tweet est devenu viral et continue de circuler sur les espaces en ligne comme un idéal politique de gauche, ainsi que Vox a signalé.

Le développement du transport ferroviaire à grande vitesse aux États-Unis est lent. Mais selon le calendrier actuel des projets ferroviaires à grande vitesse en développement, dont la plupart devraient être achevés d’ici la fin de la décennie, la génération Z pourrait bientôt voyez une version de cette carte fictive devenir réalité.

Histoires connexes

🚄 Amtrak se sent ambitieux à propos du Texas : Dallas à Houston en 90 minutes

🏗️ Les États et les villes américaines préparent déjà de grands projets pour le projet d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars.

❓ Alors que la France lance un train à grande vitesse encore meilleur, pourquoi les États-Unis sont-ils toujours aussi en retard ?