Alors que les États-Unis dépassaient 25 millions de cas de COVID-19, l’un des principaux assistants économiques du président Biden a pressé dimanche les sénateurs démocrates et républicains d’agir rapidement sur la proposition de Biden pour un nouveau programme de secours pour les coronavirus de 1,9 billion de dollars. L’effort de Brian Deese, directeur du Conseil économique national, faisait partie d’une large poussée de l’administration Biden pour une nouvelle série de mesures de relance. « Nous ne pouvons pas attendre », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Les législateurs des deux parties ont exhorté l’administration Biden à viser un projet de loi de secours moins ambitieux et plus ciblé. Biden prévoit également de rétablir les restrictions de voyage COVID-19 pour la plupart des citoyens non américains qui se sont récemment rendus au Royaume-Uni, en Irlande, au Brésil et dans 26 pays européens qui autorisent les voyages à travers les frontières ouvertes. [Reuters, CBS News]

L’année dernière, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que premier bénéficiaire mondial des investissements étrangers, selon les chiffres publiés dimanche par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La Chine était depuis longtemps n ° 2 derrière les États-Unis, qui occupaient la première place pendant des décennies. Mais les nouveaux investissements aux États-Unis par des entreprises étrangères ont chuté de 49% en 2020 alors que l’économie américaine se contractait pendant la crise des coronavirus. La Chine a vu ses investissements étrangers augmenter de 4%. Pékin a utilisé des verrouillages stricts pour contenir rapidement l’épidémie de coronavirus, détectée pour la première fois dans la ville de Wuhan, et la Chine a réussi à enregistrer une légère croissance économique sur l’année, tandis que d’autres grandes économies se contractaient. [The Wall Street Journal]

Les membres du syndicat des enseignants de Chicago ont voté dimanche pour défier le plan des écoles publiques de Chicago de rouvrir les écoles, choisissant plutôt de continuer à travailler à domicile lundi. Environ 86 pour cent des 25 000 membres du syndicat ont voté au cours des trois derniers jours et 71 pour cent ont rejeté le travail en personne. Le syndicat et le district scolaire, le troisième plus grand du pays, débattent depuis des mois sur la manière de gérer les cours pendant la pandémie. Le vote n’a pas résolu le différend. Le syndicat a souligné que son action n’équivaudrait pas à une grève, car les enseignants prévoyaient de continuer à travailler à domicile. Mais il a déclaré qu’il déclencherait une grève si le district empêche les enseignants de travailler à distance. Le district scolaire a déclaré qu’il ne prévoyait plus de laisser environ la moitié des membres du syndicat enseigner entièrement à domicile. [Chicago Sun-Times]

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont augmenté tôt lundi avant une semaine chargée de rapports sur les bénéfices. Les contrats à terme pour le Dow Jones Industrial Average ont progressé de moins de 0,1%, tandis que ceux du S&P 500 et du Nasdaq, très technologique, ont progressé respectivement de 0,3% et de près de 1%. Les actions ont été mitigées vendredi, le Dow et le S&P 500 chutant tandis que le Nasdaq a clôturé à un niveau record pour terminer la semaine en hausse de 4,2%. Cette semaine, 13 composants Dow et 111 sociétés du S&P 500 publient des résultats trimestriels. Parmi les entreprises qui publient des résultats figurent Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar et Boeing. Parmi les entreprises du S&P 500 qui ont déjà publié des rapports, 73% ont dépassé les attentes des analystes en matière de ventes et de bénéfices par action, selon les données de Bank of America. [CNBC]

Le président Biden aurait l’intention de signer lundi un décret imposant aux agences gouvernementales d’augmenter les achats de produits fabriqués aux États-Unis. La politique fait partie de l’initiative «Buy American» que Biden a promis au cours de sa campagne. Biden espère exploiter le pouvoir d’achat du gouvernement américain, le plus gros acheteur au monde, pour stimuler la fabrication et les chaînes d’approvisionnement nationales durement touchées par la pandémie de coronavirus. L’initiative Buy American de Biden partage certains éléments de la politique de préférence intérieure de l’ancien président Donald Trump dans le cadre de son plan America First, qui comprenait également des hausses de tarifs visant la Chine et d’autres partenaires commerciaux. Le ministre des Affaires étrangères du Canada, Marc Garneau, a déclaré dimanche que le premier ministre Justin Trudeau avait exprimé ses inquiétudes à Biden au sujet du programme Buy American lors d’un appel téléphonique vendredi. [The Wall Street Journal, CNBC]

