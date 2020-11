Le briefing quotidien des affaires: 27 novembre 2020

1.

Le Black Friday prend une forme différente cette année au milieu de la pandémie de coronavirus. Plusieurs détaillants comme Saks et Macy’s qui ont fermé au printemps ont depuis réduit leurs stocks, ce qui les a amenés à réduire les remises traditionnelles associées à l’événement de magasinage post-Thanksgiving. Des mesures de santé et de sécurité seront également en place dans de nombreux magasins. Best Buy, par exemple, utilise la caisse automatique sans contact et a doublé le nombre de places de stationnement disponibles pour son service de ramassage. En fin de compte, cependant, les ventes devraient être réalisées. La National Retail Federation s’attend à ce que les ventes de novembre et décembre, à l’exclusion des automobiles, de l’essence et des restaurants, augmentent quelque part entre 3,6 et 5,2%. L’année dernière, les ventes ont bondi de 4% et l’augmentation moyenne d’une année sur l’autre au cours des cinq dernières années est de 3,5%. Les ventes en ligne devraient passer de 20% à 30%. [Reuters, The Wall Street Journal]

Le S&P 500 a ajouté 0,3% après son ouverture vendredi, tandis que le Nasdaq a augmenté de 0,7%, mettant les deux indices sur le rythme pour éclipser leurs sommets de clôture précédents, qui avaient été fixés plus tôt cette semaine. Le Dow Jones Industrial Average s’échangeait également à la hausse, mais il n’a pas atteint un nouveau jalon. Les marchés se sont rassemblés cette semaine malgré un nombre croissant d’infections à coronavirus aux États-Unis en tant que nouvelles encourageantes sur les candidats au vaccin COVID-19. Le président Trump a également déclaré qu’il quitterait “certainement” la Maison Blanche si le Collège électoral, comme prévu, vote pour Le président élu Joe Biden, renforçant probablement encore la croyance de Wall Street en une transition présidentielle en douceur. [The Wall Street Journal]

Un juge vénézuélien a déclaré jeudi six cadres américains coupables, les condamnant à de longues peines de prison trois ans après leur arrestation pour corruption. Les défendeurs sont tous des employés de la société de raffinage Citgo, basée à Houston, qui appartient à la société pétrolière d’État du Venezuela, PDVSA. Ils maintiennent leur innocence. Cinq de ces hommes, tous citoyens américains – Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Jose Luis Zambrano et Alirio Zambrano – ont été condamnés à huit ans et 10 mois, tandis que Jose Peireira, un résident permanent des États-Unis, a été condamné à 13 ans. En novembre 2017, le soi-disant Citgo 6 est arrivé à Caracas pour ce qu’ils ont dit être une réunion d’affaires. Une fois dans la salle de conférence, cependant, des agents du renseignement militaire vénézuélien sont entrés, ont exigé leurs passeports et les ont arrêtés. Ils ont été accusés de détournement de fonds lié à une proposition jamais exécutée de refinancer 4 milliards de dollars d’obligations Citgo, note NPR. Des appels seront faits pour les défendeurs. [The Associated Press, NPR]

Thomas Cueni, directeur général de la Fédération internationale des fabricants et associations pharmaceutiques, a déclaré vendredi que jusqu’à 10 vaccins COVID-19 pourraient être disponibles d’ici le milieu de l’année prochaine, à condition qu’ils soient approuvés par les agences de réglementation. Cueni a noté que les développeurs de vaccins qui ont déjà publié des informations sur les essais de stade avancé – Pfizer et BioNTech, Moderna, et l’Université d’Oxford et AstraZeneca – ont tous montré des résultats prometteurs (bien que ce dernier modifie son essai après des résultats confus), et il attend des données similaires de Johnson & Johnson, Novavax, Sanofi Pasteur, GSK et Merck. “Mais tous doivent être soumis à un examen scientifique rigoureux par les régulateurs”, a-t-il déclaré. [Reuters]

Pour la première fois depuis des décennies, l’Inde est entrée dans une récession alors que la pandémie de coronavirus fait des ravages sur le deuxième pays le plus peuplé du monde. Les données officielles publiées vendredi ont montré que le produit intérieur brut de l’Inde au troisième trimestre avait chuté de 7,5% par rapport à la même période de l’année dernière, lorsque l’économie avait augmenté de 4%. Le ralentissement est le résultat des restrictions relatives aux coronavirus, dont beaucoup ont été levées ces derniers mois. Pourtant, les effets de l’arrêt initial semblent se prolonger. Les analystes s’attendent à ce que l’économie indienne approuve, mais le chemin de la reprise sera probablement long [CNN, CNBC]

