Les républicains se sont précipités mercredi pour récupérer le paquet de secours contre le coronavirus de 900 milliards de dollars après que le président Trump l’ait qualifié de « honte » remplie de dépenses non liées à la pandémie et exigé que les législateurs augmentent les chèques de relance des individus de 600 à 2000 dollars. La suggestion de Trump selon laquelle il ne signerait pas la législation sans révisions a jeté son avenir dans le doute, car de nombreux Américains risquent de perdre des prestations de chômage supplémentaires liées à la pandémie cette semaine. Le programme de secours est également lié à un accord de dépenses de 1,4 billion de dollars nécessaire pour éviter la fermeture du gouvernement. Les démocrates du Congrès, qui ont essayé pendant des mois de faire passer un plan de secours de plusieurs billions de dollars, appellent le bluff de Trump et se déplacent jeudi soir de Noël pour proposer un projet de loi autonome prévoyant des chèques de relance de 2000 dollars. [The New York Times]

Pfizer a accepté mercredi de fournir aux États-Unis 100 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le coronavirus qu’il a développé avec son partenaire allemand BioNTech. L’accord, conclu après des négociations avec l’administration Trump, doublera la commande américaine, fournissant suffisamment de vaccin à deux doses pour 100 millions de personnes. Le gouvernement fédéral paiera 1,95 milliard de dollars pour l’offre supplémentaire. Les doses seront livrées d’ici juillet. L’accord n’augmentera pas le nombre de personnes qui recevront le vaccin Pfizer dans les prochains mois, mais il aidera à éviter une pénurie cet été. Pfizer et Moderna, qui a également commencé à expédier son vaccin, fourniront au gouvernement un total de 400 millions de doses, assez pour 200 millions d’Américains. Jusqu’à présent, 18,3 millions de personnes aux États-Unis ont été infectées par le virus et près de 324 000 sont décédées. [The Washington Post]

Le gouvernement fédéral a publié mercredi une vague de nouvelles données économiques qui ont renforcé les craintes que la reprise économique ne faiblisse alors que les cas de coronavirus, les hospitalisations et les décès augmentaient. Les consommateurs ont réduit leurs dépenses le mois dernier de 0,4%, a rapporté le département du Commerce. La baisse, la première en sept mois, est survenue après une explosion de shopping au cours de l’été. Les dépenses ont chuté pour les services, y compris les repas au restaurant, et pour les biens, y compris les voitures, les appareils électroménagers et d’autres articles coûteux. Les revenus des ménages ont également chuté, perdant 1,1% lors de leur troisième baisse en quatre mois. Les nouvelles demandes de prestations de chômage ont reculé par rapport à un sommet de trois mois, mais sont restées élevées. Le Département du travail a rapporté que 803 000 personnes avaient déposé une demande initiale de chômage la semaine dernière, contre 892 000 révisées la semaine précédente. [The Wall Street Journal]

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont augmenté tôt jeudi avant une séance de négociation raccourcie la veille de Noël. Les contrats à terme du Dow Jones Industrial Average, du S&P 500 et du Nasdaq étaient en hausse d’environ 0,2% plusieurs heures avant la cloche d’ouverture. Le Dow Jones a augmenté de 0,4% mercredi. Le S&P a gagné moins de 0,1%. Le Nasdaq, très technologique, a atteint un niveau record au cours de la journée, mais a fermé de 0,3%. Certaines actions ont rendu des gains antérieurs, les investisseurs prenant des bénéfices de fin d’année. Le Nasdaq est en hausse de 42% cette année, tandis que le Dow et le S&P 500 ont gagné respectivement 5,6% et 14,2%. Les investisseurs ont également réagi à l’incertitude après que le président Trump a opposé son veto au projet de loi annuel sur la défense et a sévèrement critiqué le programme de secours contre les coronavirus de 900 milliards de dollars qui vient d’être adopté par le Congrès. [CNBC]

La Grande-Bretagne et l’Union européenne font pression pour conclure jeudi un accord commercial étroit, quelques jours à peine avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement le marché unique et l’union douanière de l’UE le 31 décembre. L’accord de dernière minute éviterait un Brexit coûteux sans accord, mais devrait marquer une relation plus éloignée que prévu lorsque les Britanniques ont voté pour quitter le bloc commercial en 2016. Il n’y a pas eu de confirmation officielle qu’un accord était imminent, mais le Premier ministre Boris Johnson devait tenir une conférence de presse après que les négociateurs aient travaillé sur le nuit sur la résolution des points de friction, y compris la pêche. « Certes, l’élan et les attentes sont que nous obtiendrons un accord sur le Brexit la veille de Noël et je peux vous dire que ce sera un énorme soulagement », a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, à la radio RTE. [Reuters]

