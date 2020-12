1.

Un comité consultatif de la Food and Drug Administration a recommandé jeudi d’autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin contre le coronavirus de Pfizer, affirmant que les avantages potentiels l’emportaient sur les risques. La décision du comité indépendant a ouvert la voie à l’approbation attendue du vaccin à deux doses pour les personnes de 16 ans et plus. Le vaccin développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech a été le premier à passer par l’examen de la FDA. Le gouvernement fédéral se prépare à lancer une campagne de vaccination massive la semaine prochaine, en commençant par les agents de santé et d’autres groupes prioritaires. Moderna a annoncé jeudi avoir commencé à administrer aux adolescents des doses de son candidat vaccin COVID-19. Un essai de stade avancé a montré que son candidat vaccin COVID-19 était efficace à près de 95% chez les adultes. La société a demandé à la FDA une autorisation d’utilisation d’urgence. [Politico, Reuters]

Les actions Airbnb ont plus que doublé jeudi lors de leur premier jour de négociation. Airbnb a évalué son offre initiale d’actions à 68 $ mercredi soir. Lorsque le marché s’est ouvert, il a atteint 146 dollars par action. Le stock de la start-up de location de maisons a clôturé à 144,71 $, soit une augmentation de 112%. Les gains ont donné à l’entreprise une capitalisation boursière de 86,5 milliards de dollars, à peu près égale à la valorisation du géant du voyage Booking et plus que doublant la capitalisation boursière des chaînes hôtelières Marriott et Hilton. L’introduction en bourse d’Airbnb était la 10e meilleure de l’année sur la base de son gain de prix au premier jour. Dans l’ensemble, Wall Street était mitigé jeudi. Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté tôt vendredi alors que les négociations sur un nouveau cycle de secours contre les coronavirus sont restées bloquées au Congrès. [CNBC]

Le ministère du Travail a rapporté jeudi que 853 000 Américains avaient déposé une première demande de chômage la semaine dernière, soit 137 000 de plus que le niveau révisé de 716 000 de la semaine précédente. Le chiffre dépassait de loin les 730 000 réclamations attendues par les économistes. C’était le total hebdomadaire le plus élevé depuis le 19 septembre. L’augmentation est survenue alors que les cas de COVID-19, les hospitalisations et les décès ont augmenté à travers les États-Unis. La nation a établi mercredi un record de décès quotidiens de coronavirus avec plus de 3000 en une seule journée. Ces chiffres sont les plus récents d’une série d’indications selon lesquelles l’embauche ralentit, certains États imposant de nouvelles restrictions au séjour à la maison et aux entreprises. Le ministère du Travail a publié la semaine dernière un rapport décevant sur les emplois indiquant que seulement 245 000 emplois avaient été ajoutés en novembre. Les économistes s’attendaient à 440 000 nouveaux emplois. [Bloomberg, CNBC]

Walt Disney Co. a dévoilé jeudi des plans pour les nouvelles séries Marvel et Star Wars dans le cadre d’une extension de son service de streaming par abonnement Disney +. Le nouveau tarif comprendra deux retombées de Le mandalorien, la populaire série Star Wars qui a donné un coup de pouce à Disney + depuis son lancement. Disney a annoncé qu’il publierait 10 nouvelles séries télévisées dans les franchises Marvel et Star Wars au cours des prochaines années. Le géant du divertissement mettra également à disposition des abonnés 15 autres spectacles d’animation et de Pixar Disney en direct, ainsi que 15 longs métrages d’animation et de Pixar de Disney. Disney augmentera également le prix Disney + de 1 $ à 7,99 $ par mois. Disney + a ajouté 13 millions de clients depuis octobre, portant son total à 86,8 millions d’abonnés. [Reuters]

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti jeudi qu’il y avait une « forte possibilité » que le Royaume-Uni et l’Union européenne ne soient pas en mesure de conclure un accord commercial post-Brexit. La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE le 31 janvier et a entamé une période de transition de 11 mois. Si les deux parties ne parviennent pas à un nouvel accord avant le 31 décembre, le Royaume-Uni cessera de suivre les règles commerciales de l’UE. Les deux parties seraient alors confrontées à des taxes et des contrôles aux frontières potentiellement coûteux. L’UE et le Royaume-Uni sont engagés dans des pourparlers de dernière minute, mais samedi, ils ont publié une déclaration commune disant qu’ils avaient fait des progrès, mais restaient divisés sur trois questions majeures, «des règles du jeu équitables, la gouvernance et la pêche». « Le moment est venu pour le public et pour les entreprises de se préparer pour le premier janvier. Parce que croyez-moi, il y aura des changements de toute façon », a déclaré Johnson. [The Hill]

