Revue nationale

Pourquoi six républicains du Sénat ont voté contre le projet de loi de secours COVID

Le Congrès a adopté lundi soir un programme de secours de 900 milliards de dollars contre les coronavirus après des mois d’impasse politique, le Sénat votant à la quasi-unanimité en faveur de la mesure, à l’exception de six sénateurs républicains. Le projet de loi de 5593 pages a été adopté à la Chambre 359-53 avant d’être approuvé par le Sénat 92-6. Les six votes contre la mesure sont venus des sénateurs républicains Marsha Blackburn (Tenn.), Rand Paul (Ky.), Rick Scott (Fla.), Ron Johnson (Wisc.), Mike Lee (Utah) et Ted Cruz (Texas). six sénateurs ont critiqué pour la plupart l’ampleur financière et physique du projet de loi. Paul a qualifié le projet de «monstruosité des dépenses» en disant que les «soi-disant conservateurs» qui votent pour la mesure ne seraient pas meilleurs que les démocrates socialistes. avec de l’argent gratuit, vous perdez votre âme et vous abandonnez à jamais tout semblant d’intégrité morale ou fiscale », a-t-il dit. Il a plutôt soutenu l’ouverture de l’économie et la réduction des dépenses inutiles dans le budget afin de cesser de créer une dette supplémentaire pour les générations futures. a déclaré dans un communiqué que le gouvernement «n’a pas de compte courant illimité». «Nous devons dépenser plus soigneusement les dollars fédéraux – l’argent que nous empruntons aux générations futures – et imposer des limites à ce que nous hypothéquons sur l’avenir de nos enfants.» Il a précisé que pendant qu’il a soutenu la grande loi CARES au printemps, car une action rapide et massive était alors nécessaire pour «éviter une crise économique», qu’il souhaitait cette fois-ci adopter une approche plus ciblée; En septembre, il a proposé un petit projet de loi de secours de 600 milliards de dollars. Scott a également poussé contre le «projet de loi de dépenses omnibus massif qui hypothèque l’avenir de nos enfants et petits-enfants.»> Nous devons aider les Américains et les petites entreprises dans le besoin, mais nous ne pouvons pas continuer à fonctionner de cette façon. >> Encore une fois, dans le style classique de Washington, des programmes vitaux sont attachés à un projet de loi de dépenses omnibus massif qui hypothèque l’avenir de nos enfants et petits-enfants. Par conséquent, je ne peux pas appuyer ce projet de loi. pic.twitter.com/poShVDXzHb>> – Rick Scott (@SenRickScott) 21 décembre 2020 Il a déclaré dans un tweet qu’il ne soutiendrait pas le projet de loi, ajoutant dans un communiqué que « Washington ne semble pas comprendre que les nouvelles dépenses d’aujourd’hui être payé par une dette fédérale accrue et entraîner une augmentation des impôts sur les familles plus tard. » « La voie la plus facile consiste simplement à suivre alors que le Congrès continue de nuire aux générations futures d’Américains, mais je n’en ferai pas partie », a-t-il déclaré. Cependant, Johnson a déclaré que, même s’il était « heureux qu’un arrêt du gouvernement ait été évité. et cet allégement financier atteindra enfin ceux qui en ont vraiment besoin », a-t-il critiqué le« dysfonctionnement »du processus. passé la date limite et dans l’année fiscale en cours », a déclaré Johnson. « Cette monstruosité comptait 5593 pages et ne s’est écoulée que neuf heures après que le Sénat l’ait vu pour la première fois. » « Je ne pouvais tout simplement pas soutenir ce dysfonctionnement, alors j’ai voté non », a-t-il déclaré. Cruz et Lee ont également rejeté les heures pour lire plusieurs milliers de pages de législation.En réponse à un tweet de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D., NY), dans lequel le législateur progressiste a déploré d’avoir à voter sur le projet de loi sans avoir eu le temps de l’examiner, Cruz a convenu que le processus est « absurde ». « C’est ABSURDE d’avoir un projet de loi de dépenses de 2,5 billions de dollars négocié en secret et ensuite – des heures plus tard – exiger un vote à la hausse ou à la baisse sur un projet de loi que personne n’a eu le temps de lire », a tweeté Cruz.>. @AOC a raison.>> C’est ABSURDE d’avoir un projet de loi de dépenses de 2,5 billions de dollars négocié en secret et ensuite, des heures plus tard, exiger un vote à la hausse ou à la baisse sur un projet de loi que personne n’a eu le temps de lire. CongressIsBroken https://t.co/EQp8BfRBHj>> – Ted Cruz (@tedcruz) 21 décembre 2020Lee a fait écho à ces critiques, publiant une vidéo sur Twitter dans laquelle il montrait combien de temps il a fallu juste pour imprimer la facture: trois minutes pour juste les 100 premières pages du projet de loi massif. « En raison de la longueur, il est impossible que quiconque ait la possibilité de le lire entre maintenant et le moment où nous voterons », a déclaré Lee dans la vidéo. « Et je suis absolument certain que cela a été bricolé par une très petite poignée de membres du Congrès et de leur personnel et à l’exclusion de 98% des membres du Congrès des deux partis politiques dans les deux chambres. » « Ce processus, par lequel les membres du Congrès sont invités à s’en remettre aveuglément à une législation négociée entièrement en secret par quatre de leurs collègues, qui doit prendre fin », a-t-il déclaré.> 1/4 C’est le projet de loi de dépenses à l’étude au Congrès aujourd’hui. Je l’ai reçu il y a quelques instants à peine et je serai probablement invité à le voter tard ce soir. Il fait 5 593 pages. Je sais qu’il y a de bonnes choses dedans. Je suis également convaincu qu’il contient de mauvaises choses. pic. Cruz a déclaré que le projet de loi « fait progresser les intérêts de la gauche radicale, des intérêts particuliers et des lobbyistes des marais, avec un financement destiné à étendre l’autorité pour plus de visas H-2B pour les travailleurs étrangers alors qu’un nombre presque record d’Américains restent au chômage.[.] »Cela prépare également le terrain » pour que les démocrates mettent en œuvre le « Green New Deal » en affirmant le « besoin » de répondre à la demande d’électricité aux États-Unis grâce à des sources d’énergie propres, renouvelables ou à émission nulle « , a-t-il déclaré. a reconnu que la législation avait un certain nombre de points positifs, y compris le développement et la distribution de vaccins, l’aide aux écoles et l’aide aux petites entreprises, elle a dit que cela coûtait trop cher et comprenait un certain nombre de mesures qu’elle ne pouvait pas soutenir. « Je ne peux pas soutiennent près de 2,4 billions de dollars de dépenses qui rendront la reprise encore plus difficile », a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Je suis sérieusement préoccupé par les dispositions enfouies dans le projet de loi de 5 593 pages, telles que les visas élargis, les subventions Pell pour les prisonniers et les ménages avec des étrangers illégaux recevant des paiements d’impact économique. Pour ces raisons, j’ai voté non lors de l’adoption de cette législation.