L’ancien diplomate Andy Wigmore a raconté le tir de dernière minute de sa famille après des vacances de ski à la suite de la nouvelle que des centaines de Britanniques avaient enfreint les directives de Covid pour fuir la Suisse et éviter d’avoir à y mettre en quarantaine.

M. Wigmore, figure bien connue de Leave.EU, se trouvait avec sa famille dans la célèbre station de ski suisse de Wengen lorsqu’il a été informé qu’une quarantaine obligatoire de 10 jours entrait en vigueur dans la région, le 22 décembre, à la suite de la découverte de la nouvelle variante de coronavirus. C’est à ce moment que le Brexiteer et sa famille ont décidé de rentrer chez eux à Oxford, au Royaume-Uni, via la France immédiatement.

Se rendant sur Instagram le 23 décembre, le père de deux enfants a déclaré qu’il faisait partie «d’un certain nombre de Britanniques» qui ont réussi à «fuir la Suisse». Il a dit qu’il était arrivé à Londres ce matin-là après avoir pris un train en provenance de Paris.

«Tout comme le Sound of Music, le Wiggy von Trapps a décidé de courir pour lui, des pistes à la frontière suisse en moins de 3 heures», a-t-il déclaré. « Je me suis retrouvé à Paris à minuit, puis j’ai attrapé le dernier EuroStar à Londres ce matin, juste à temps pour Noël. »

M. Wigmore, sa femme et ses deux enfants étaient en Suisse depuis «quelques jours», a-t-il écrit sur Instagram – mais ont interrompu le voyage après l’annonce de la quarantaine.

Parler à L’indépendant lundi soir, M. Wigmore a déclaré qu’il n’avait «rien fait de mal» et que lui et sa famille avaient subi des tests «avant et après le voyage, qui étaient négatifs».

«La Suisse était ouverte lorsque nous y sommes allés et il n’y avait aucune restriction sur les déplacements, nous avons tous passé des tests avant le départ et à notre retour. Je fais partie de l’essai d’Oxford Vaccine, donc je suis pleinement conscient des responsabilités liées aux voyages, etc. », a-t-il déclaré.

À propos de son voyage de retour en Grande-Bretagne, M. Wigmore a déclaré qu’un «ami suisse» avait conseillé à la famille de «s’enfuir avant que la quarantaine ne devienne officielle et qu’à ce moment-là, nous avons décidé de traverser la frontière suisse en France en utilisant le réseau ferroviaire». Il a dit que le groupe s’était ensuite rendu à Paris et avait «l’Eurostar à Londres».

«J’ai une maison à Wengen et je le fais depuis plus de 20 ans. Je visite 3 à 4 fois par an », a-t-il ajouté.

Cela vient après des rapports séparés au cours du week-end selon lesquels quelque 200 Britanniques en vacances à Verbier – également en Suisse – ont décidé d’abandonner une quarantaine de coronavirus et de rentrer chez eux. Selon un porte-parole du canton du Valais, 420 invités britanniques avaient été réservés dans un logement à Verbier avant Noël et il n’en restait qu’une dizaine.

Les skieurs se promènent dans la station alpine de Verbier le 22 décembre (AFP via Getty)

La BBC a rapporté que les hôtels n’ont appris que les clients étaient partis que lorsque des assiettes de nourriture laissées à l’extérieur de leur chambre n’étaient pas mangées.

La Suisse a imposé une quarantaine de 10 jours antidatée au 14 décembre en raison de la propagation de la nouvelle variante Covid au Royaume-Uni et du grand nombre de vacanciers britanniques qui s’étaient rendus dans les destinations de ski populaires.

Le pays a également arrêté les vols entrants du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud le 20 décembre.

M. Wigmore a dit L’indépendant que «depuis notre retour le 23, nous avons été mis en quarantaine dans notre maison et continuerons de le faire pour l’exigence de 10 jours».