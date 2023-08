Le Brexit voit le travail des musiciens britanniques se tarir dans l’UE : « Ça nous tue »

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

L’impact dévastateur du Brexit sur les musiciens britanniques en tournée a été révélé dans une enquête majeure sur le secteur en difficulté, certains artistes étant contraints de quitter leur profession.

Près de la moitié des musiciens britanniques (47%) déclarent avoir eu moins de travail en Europe depuis la sortie du pays du bloc, tandis que plus d’un quart (28%) n’ont eu aucun travail dans l’UE.

Le nouveau rapport de l’Independent Society of Musicians (ISM) a averti que la bureaucratie imposée par l’accord de Boris Johnson sur le Brexit avait toujours un effet « extrêmement préjudiciable » sur les groupes et chanteurs britanniques.

De grandes stars de la musique britannique – de Damon Albarn à Sir Elton John – ont attaqué le gouvernement pour ne pas avoir fait tomber les barrières aux tournées. Le leader de Blur a récemment qualifié le Brexit de « tragédie ».

La mezzo soprano britannique Jennifer Johnston a déclaré mardi que le Brexit « tuait tranquillement notre secteur musical de classe mondiale » – accusant la « réticence » du gouvernement conservateur à renégocier les visas et autres bureaucraties de tournée avec Bruxelles.

Appelant le Brexit, a ajouté : « Il est temps que le gouvernement retire son doigt et annule certains des dommages causés avant qu’il ne soit trop tard.

L’enquête menée auprès de 400 musiciens pour le rapport de l’ISM a révélé qu’un sur quatre (40%) a vu son travail dans l’UE annulé depuis le Brexit en raison de problèmes de visas et de permis de travail, de frais de voyage supplémentaires et de carnets – les documents nécessaires pour les instruments et l’équipement.

Certains ont déclaré que le Brexit avait effectivement détruit leur carrière. Un musicien anonyme participant à l’enquête a déclaré : « Le travail s’est arrêté. L’offre de concerts européens s’est tout simplement tarie. Mon groupe ne peut tout simplement pas gagner sa vie sur le petit marché britannique, nous nous sommes donc essentiellement repliés en tant que groupe de travail.

Un autre musicien britannique a déclaré qu’il demandait un passeport irlandais « juste pour essayer de contourner toute la bureaucratie et les problèmes causés par le fait de ne pas être dans l’UE ».

L’accord de Boris Johnson sur le Brexit a rejeté les tournées sans visa (Archives PA)

Les artistes interprètes ont également souligné le temps et les coûts supplémentaires liés aux déplacements transfrontaliers avec un équipement complexe. Dans le cadre du programme d’exemption de visa Schengen, les personnes travaillant dans le secteur de la musique sont limitées à passer 90 jours sur une période de six mois dans l’UE.

L’ISM a exhorté les ministres de Rishi Sunak à négocier un accord d’exemption de visa sur mesure avec Bruxelles permettant aux artistes britanniques de travailler dans n’importe quelle partie du bloc jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours.

Ils ont également appelé le gouvernement à travailler à des exemptions pour les instruments et équipements de musique dans les règles du carnet, ainsi qu’à une exemption des règles de « cabotage » – régissant le transport de marchandises entre deux endroits dans le même pays – pour les industries créatives.

« La musique britannique est une grande réussite et nous en sommes fiers à juste titre », a déclaré Deborah Annetts, directrice générale d’ISM. «Le gouvernement a dormi au travail – il aurait pu s’attaquer seul à de nombreux problèmes auxquels est confronté le secteur de la musique et faire fonctionner le Brexit. Il a choisi de ne pas le faire.

Elle a ajouté: « Le Brexit n’aurait jamais dû signifier que les musiciens ne peuvent pas partager librement leur talent avec nos voisins les plus proches. Nous appelons le gouvernement à agir et à faire en sorte que le Brexit fonctionne pour le bien-être des musiciens et de notre économie. »

L’indépendant ra révélé en 2021 que le gouvernement conservateur avait rejeté une offre de l’UE de tournées sans visa de musiciens dans tous les pays du bloc, bien qu’il blâme Bruxelles pour les permis requis.

Une proposition « standard » d’exonérer les artistes interprètes ou exécutants des coûts et de la bureaucratie pendant 90 jours a été rejetée, suscitant les critiques du leader de Radiohead Thom Yorke, de la star des Charlatans Tim Burgess, de Laura Marling et d’autres.

Répondant au rapport de l’ISM, Paul Carey Jones, un chanteur d’opéra indépendant, a déclaré : « Comme toujours, ce sont ceux qui débutent leur carrière, sans le soutien d’une réputation établie, qui souffriront le plus. »

Le gouvernement a été contacté pour commentaires.