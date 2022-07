Le Brexit va entraîner une pénurie de médicaments pour animaux en Irlande du Nord

L’accord de Boris Johnson sur le Brexit devrait créer une pénurie de médicaments vétérinaires pour les animaux malades en Irlande du Nord, a averti une commission parlementaire.

Plus de la moitié des médicaments vétérinaires utilisés sur le territoire devraient devenir indisponibles lorsque le protocole d’Irlande du Nord convenu par le Royaume-Uni et l’UE entrera pleinement en vigueur à la fin de l’année.

L’UE a jusqu’à présent prolongé les périodes de grâce sur les médicaments pour leur permettre d’être utilisés en Irlande du Nord jusqu’à la fin de 2022 – mais les chaînes d’approvisionnement doivent encore s’adapter et les députés et les ministres se disent extrêmement préoccupés.

Les médicaments concernés devraient inclure ceux pour les maladies cardiovasculaires, les anesthésiques et les vaccins, y compris ceux qui préviennent la salmonelle et E. coli.

Un rapport officiel publié par le comité d’examen européen de la Chambre des communes cette semaine indique que les députés ont écrit au gouvernement “pour exprimer nos profondes préoccupations concernant l’impact du protocole d’Irlande du Nord sur la disponibilité des médicaments vétérinaires en Irlande du Nord”.

“Alors que des périodes de grâce sont actuellement en place, l’application complète des nouvelles règles à NI laisserait potentiellement la moitié de tous les médicaments vétérinaires pour une variété d’animaux et de bétail face à l’arrêt dans NI”, déclarent les députés.

Les pourparlers pour trouver une solution à long terme au problème sont au point mort dans un contexte de rupture des relations entre Londres et Bruxelles.

La Commission européenne a sept poursuites judiciaires ouvertes contre le gouvernement britannique pour avoir enfreint le protocole NI, tandis que M. Johnson a fait monter les tensions en essayant de modifier unilatéralement l’accord.

L’UE a déjà modifié ses règles sur les médicaments à usage humain pour s’assurer que des pénuries n’apparaissent pas, mais un changement similaire n’est pas entré en vigueur pour les médicaments vétérinaires.

La situation s’est produite parce que l’Irlande du Nord est effectivement traitée comme faisant partie de l’UE pour la plupart des objectifs commerciaux, et les réglementations de l’UE sont définies pour restreindre l’importation de médicaments pour animaux produits en Grande-Bretagne parce qu’elle n’est plus un État membre.

Les députés du comité de contrôle ont déclaré: “La volonté de l’UE de modifier ses règles sur les médicaments à usage humain pour tenir compte des chaînes d’approvisionnement entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord – ainsi que Chypre, l’Irlande et Malte – mais de ne pas modifier ses règles sur les médicaments vétérinaires est frustrante .

“Cela est particulièrement vrai compte tenu de la nature relativement petite et fragmentée du marché des médicaments vétérinaires, laissant l’Irlande du Nord très vulnérable à une réduction significative de la disponibilité des médicaments vétérinaires, avec des implications conséquentes pour la santé et le bien-être des animaux.”

Plus tôt dans le mois, le ministre de l’Agriculture d’Irlande du Nord, Edwin Poots, a déclaré que la situation était “très déconcertante”.

“L’arrêt des vaccins dans le NI aurait de graves répercussions sur la santé et le bien-être des animaux ici et donnerait lieu à des souffrances animales inutiles, sans parler du risque qu’il présenterait pour la santé humaine et le commerce”, a-t-il déclaré.

“J’ai déclaré à de nombreuses reprises qu’il est totalement inacceptable que le protocole empêche NI d’avoir accès aux mêmes médicaments vétérinaires que d’autres parties du Royaume-Uni. Il est donc de la plus haute importance que toutes les mesures possibles soient prises pour empêcher les fournisseurs de retirer ou de réduire la gamme de produits disponibles dans NI et de protéger la disponibilité des médicaments ici.

M. Poots a déclaré que l’extension des périodes de grâce jusqu’à la fin de l’année n’était “tout simplement pas suffisante”.

“Je note que les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE sur cette question sont au point mort. J’ai donc récemment écrit à la fois au secrétaire d’État à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales et à la Commission européenne pour demander une action urgente afin de trouver une solution sensée, permanente et pragmatique à la question », a-t-il déclaré.

“Si une solution convenue n’est pas possible, j’ai également exhorté le secrétaire d’État à prendre toutes les mesures à sa disposition, y compris l’exercice de tous les pouvoirs qui pourraient lui être accordés en vertu du projet de loi sur le protocole NI, pour veiller à ce que le tableau inquiétant peint par l’industrie ne devient pas une réalité et que le bien-être des animaux ici n’est pas inutilement mais en danger.