Le Premier ministre a déclaré: «nous pouvons cette année saisir les opportunités de transformer notre pays» – Frank Augstein / AP

Le Brexit et le vaccin Covid de fabrication britannique créeront un «trampoline pour le rebond national» en 2021, a déclaré vendredi Boris Johnson.

Dans un message du Nouvel An aux lecteurs de Telegraph, le Premier ministre a déclaré qu ‘ »une année de changement et d’espoir » nous attend, avec une voie claire tracée pour vaincre le coronavirus.

M. Johnson reconnaît que le virus «diabolique» signifie toujours que le monde reste «dans le même état misérable» qu’il l’était l’année dernière à bien des égards.

Cependant, une fois que le déploiement du vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca sera au point et que le virus recule, «nous pouvons cette année saisir les opportunités de transformer notre pays» grâce au succès de l’accord commercial sur le Brexit.

Jeudi, 55892 personnes ont été testées positives pour le coronavirus, le troisième nouveau record quotidien de la semaine dernière, avec 964 décès supplémentaires.

M. Johnson a déclaré que «la réalité du défi à venir» comprend de nouvelles pertes d’emplois en raison des «conséquences économiques amères d’être forcé de lutter contre les covid avec des verrouillages».

Il faudra «du courage, de la patience et de la discipline» pour traverser les prochains mois, prévient M. Johnson dans le journal d’aujourd’hui, avant le retour de la «vie que nous avons été obligés de laisser derrière».

Pour la première fois, M. Johnson suggère que la pandémie pourrait avoir changé le rôle de l’État dans un avenir immédiat. Il dit que le vaccin de l’Université d’Oxford fournit «une leçon pour ce pays et pour notre avenir» car il «n’existerait pas sans l’intervention du gouvernement».

Il le décrit comme une «brillante collaboration entre l’activisme d’État et le capitalisme de marché libre» et suggère qu’à l’avenir «nous aurons besoin de l’État pour diriger» en investissant dans les infrastructures, l’éducation et la technologie qui encourageront les entreprises à investir.

Son message est susceptible de susciter un débat avec les plus ardents libérateurs du Parti conservateur, qui estiment que l’État devrait intervenir le moins possible.

M. Johnson a déclaré que dans les derniers jours de 2020, «deux grandes choses se sont soudainement déroulées» lorsque le vaccin Oxford a été approuvé et qu’un accord commercial sur le Brexit a été conclu.

Il écrit: «Avec un bon accord sur le Brexit et un vaccin bon marché et efficace fabriqué au Royaume-Uni, nous créons le trampoline potentiel pour le rebond national.

«Au loin et à travers l’obscurité, nous pouvons voir l’enseigne de pub brillamment éclairée de notre destination – la vie conviviale normale que nous avons été obligés de quitter et qui est si vitale pour notre économie. Nous n’en sommes pas encore là, mais nous ne sommes pas loin; et le plus important, nous pouvons voir avec une clarté toujours croissante comment nous allons y parvenir. »

Se félicitant de l’accord commercial sur le Brexit négocié par Lord Frost, M. Johnson a déclaré qu’ils avaient défié les opposants qui avaient insisté sur le fait qu’il n’était pas possible d’avoir votre gâteau et de le manger.

«Il serait peut-être indûment provocant de dire que c’est un traité de pâtisserie», dit-il, «mais il vient certainement du département de la pâtisserie.

Tendant la main de l’amitié à l’UE après que la Grande-Bretagne ait officiellement quitté le marché unique et l’union douanière, M. Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne ne quittera pas l’Europe «dans l’embarras» et continuera d’être le deuxième contributeur à l’OTAN.

Les marchandises européennes continueront d’affluer en Grande-Bretagne parce que nous n’avons pas perdu «notre appétit massif pour leurs Maseratis ou gewurtztraminer», faisant référence aux voitures de sport et à une variété de raisins de cuve.

M. Johnson, qui a été élevé en partie à Bruxelles et a été pendant de nombreuses années considéré comme un europhile, souligne également que tout ce qui concerne l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE n’a pas été négatif.

Il avait fourni «une maison européenne sûre» lorsque la Grande-Bretagne s’était égarée au début des années 1970 par exemple, mais la Grande-Bretagne avait changé «au-delà de toute reconnaissance» depuis lors, avec une perspective mondiale limitée par l’adhésion à l’UE.

Le Brexit, écrit-il, signifie la chance de «dynamiser les secteurs dans lesquels nous excellons, de faire les choses différemment et de mieux les faire».