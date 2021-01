La police et les services de sécurité auront des « pouvoirs plus stricts » pour assurer la sécurité du pays maintenant que le Brexit est arrivé, a déclaré Priti Patel aujourd’hui.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les «outils et partenariats» étaient en place pour protéger le Royaume-Uni grâce à l’accord conclu avec l’UE.

Mais elle a signalé que le gouvernement irait désormais plus loin en interdisant aux criminels étrangers d’entrer, en rejetant les cartes d’identité nationales non fiables et en réprimant la contrebande en provenance d’Europe.

L’UE et le Royaume-Uni ont mis en œuvre un partage limité d’informations et d’autres mesures pour maintenir les fonctions de sécurité dans le cadre du nouvel accord commercial.

L’accord permet une «coopération efficace» entre le Royaume-Uni et les agences de police et de justice pénale d’Europol et d’Eurojust, conformément aux règles applicables aux pays tiers en vertu du droit de l’UE.

Cependant, Bruxelles a clairement indiqué qu’en vertu de l’accord, le Royaume-Uni ne bénéficie pas du même niveau de «facilités» sur les questions de police et de sécurité qu’auparavant.

Une note d’information de l’UE a déclaré que le Royaume-Uni n’aurait plus «d’accès direct et en temps réel» aux bases de données sensibles couvrant la liberté, la sécurité et la justice ».

Dans le Sunday Telegraph, Mme Patel a déclaré que l’accord « donne à nos services de police et de sécurité les outils et les partenariats pour aider à assurer la sécurité du public.

«Et avoir quitté l’UE signifie que nous pouvons donner à ces agences des pouvoirs plus forts pour assurer la sécurité de ce pays.

Cela comprend l’interdiction aux criminels étrangers qui ont purgé plus d’un an de prison d’entrer au Royaume-Uni.

«Nous refuserons d’accepter les cartes d’identité nationales non sécurisées et nous serons en mesure de sévir contre les importations illégales de marchandises en introduisant des données avant l’arrivée sur les marchandises importées de l’UE.

« Nous allons également sévir contre l’immigration illégale et réformer le système d’asile cassé. »

Mme Patel a ajouté que la Grande-Bretagne serait en mesure de contrôler qui est entré dans le pays.

Elle a déclaré: «Forger une nouvelle relation avec l’UE signifie également reprendre le contrôle de nos frontières; permettant à la Grande-Bretagne de contrôler enfin qui entre dans ce pays.

« La libre circulation est terminée et les personnes qui souhaitent vivre au Royaume-Uni devront désormais répondre aux exigences de notre nouveau système basé sur des points. »

Le procureur général Suella Braverman, également écrit dans le journal, a déclaré qu’un « changement sismique » avait maintenant eu lieu.

Elle a déclaré: «La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne prévaudra plus dans les juridictions supérieures du Royaume-Uni.

«Cela reflète un changement sismique – qui deviendra apparent avec le temps – dans notre processus législatif.

« Les milliers de jugements rendus par le tribunal luxembourgeois chaque année – interpréter les lois de l’UE, trancher des questions de réglementation dans des domaines aussi variés que la concurrence, la santé et la sécurité, la fabrication et l’environnement – ne lieront plus nos juges chez nous. »