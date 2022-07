Le Brexit signifie moins de produits britanniques dans les supermarchés, disent les agriculteurs aux députés

Le Brexit a entraîné une baisse des récoltes et moins de produits locaux dans les rayons des supermarchés britanniques, ont averti les chefs agricoles.

Les agriculteurs du Kent ont déclaré à un groupe de députés en visite qu’il était devenu plus facile d’importer certains fruits que de les récolter en raison des limites strictes imposées au nombre de travailleurs saisonniers de l’UE.

Winterwood Farms, un géant agricole basé dans le comté, a déclaré que ses fermes britanniques avaient été contraintes de laisser 8% de leur récolte de fruits non récoltés et qu’elles en planteraient moins à l’avenir.

Stephen Taylor, directeur général de Winterwood à Maidstone, a déclaré que le conseil du gouvernement de remplacer la main-d’œuvre perdue de l’UE par des travailleurs et des robots britanniques montrait à quel point les ministres étaient devenus “déconnectés”.

“Le flux de personnes venant d’Europe pour travailler pendant l’été a diminué chaque année depuis le Brexit, en particulier les deux derniers étés, et en conséquence directe, nous grandissons maintenant moins et importons plus”, a-t-il déclaré.

Appelant à des visas de travail saisonnier plus flexibles, il a ajouté: “Le gouvernement pourrait toujours autoriser les mêmes personnes à effectuer la récolte – mais il a inexplicablement décidé d’étouffer l’industrie à la place.”

La députée travailliste Hilary Benn a dirigé une délégation de députés et de chefs d’industrie pour visiter les fermes de Winterwood dans le Kent pour voir les difficultés auxquelles elles sont confrontées en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

On leur a dit que le problème avait touché l’ensemble du secteur agricole – entraînant des fruits importés moins frais et plus chers dans les supermarchés britanniques pour couvrir le manque à gagner.

La délégation britannique de la Trade and Business Commission, qui examine l’impact du Brexit, a également appris que le commerce hors saison des agriculteurs britanniques avait également été durement touché.

Les agriculteurs pouvaient auparavant vendre tout excédent des opérations à l’étranger sur les marchés de l’UE, mais les nouvelles formalités administratives du Brexit signifient qu’ils doivent désormais payer pour se débarrasser de ces fruits.

M. Benn, co-organisateur de la commission, a déclaré que les politiques d’immigration et de commerce du gouvernement “soulevaient des questions sur notre sécurité alimentaire”.

Le député travailliste a ajouté: “Il est essentiel que les ministres envisagent de toute urgence l’introduction de visas plus flexibles pour les travailleurs saisonniers et négocient de meilleures conditions commerciales sur les produits frais avec nos voisins européens.”

Stephen Taylor, directeur général de Winterwood Farms, veut plus de flexibilité sur les travailleurs saisonniers (PENNSYLVANIE)

M. Benn et le co-organisateur Peter Norris ont écrit au secrétaire à l’intérieur Priti Patel et au secrétaire à l’environnement George Eustice pour demander des réunions urgentes sur les problèmes affectant les fermes britanniques.

Naomi Smith, directrice générale du groupe de campagne internationaliste Best for Britain, a déclaré que les ministres de Boris Johnson pourraient avoir à supporter “plus de baies européennes dans leurs Pimms cet été”.

Elle a ajouté: “L’accord insuffisant du gouvernement sur le Brexit, loin d’être prêt pour le four, signifie en fait que des produits locaux de qualité sont laissés pourrir et ne laissent aux supermarchés britanniques d’autre choix que d’importer, ce qui signifie que les consommateurs ont moins de choix, moins de produits frais et plus des prix.”

Un récent rapport d’universitaires du LSE Center for Economic Performance a révélé que le Brexit avait provoqué une augmentation de 6% des prix alimentaires en Grande-Bretagne.

L’étude a montré “un impact clair et robuste des frictions commerciales induites par le Brexit sur l’augmentation des prix des denrées alimentaires pour les consommateurs britanniques” alors que les familles continuaient de lutter contre la crise du coût de la vie.