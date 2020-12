Boris Johnson a affirmé qu’un Brexit sans accord serait «merveilleux» car l’UE a convenu que c’était désormais le résultat le plus probable – et ses dirigeants ont refusé de prendre les appels téléphoniques du Premier ministre.

Il a été révélé que le président français et la chancelière allemande l’avaient snobé en refusant un appel à trois lundi – et Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, a critiqué cette tactique.

Ensuite, M. Johnson et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, prendront la parole à nouveau – et tireront des moignons sur les négociations s’ils estiment qu’il n’y a aucune chance de réussir.

Le Royaume-Uni devrait alors décider d’accepter ou non les «mini-deals» proposés par Bruxelles – faire rouler les avions et les camions avec de la nourriture et des médicaments – mais au prix des règles de concurrence qu’il exige.

M. Macron, sous la pression des pêcheurs français, a déclaré qu’il ne «renoncerait pas à ma part» de ces poissons, après que le plan de statu quo d’un an ait été présenté – et rejeté par Londres.

«Je ne demande pas à avoir mon gâteau et à le manger, non. Tout ce que je veux, c’est un gâteau qui vaut son pesant. Parce que je n’abandonnerai pas non plus ma part », dit-il.