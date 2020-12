Downing Street a insisté aujourd’hui sur le fait qu’un Brexit sans accord reste le résultat «le plus probable» des négociations commerciales de l’UE, malgré les affirmations à Bruxelles selon lesquelles il existe désormais «une voie vers un accord» après les concessions du Royaume-Uni sur l’épineuse question des normes communes.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a donné son évaluation la plus optimiste des négociations à ce jour en déclarant aux députés qu’une «voie à suivre» a été trouvée sur la plupart des questions en suspens.

Cependant, s’adressant au Parlement européen à peine 15 jours avant que le Royaume-Uni ne quitte le marché unique et l’union douanière, elle a ajouté qu’elle ne pouvait toujours pas dire avec certitude s’il y aurait un accord.

Et Boris Johnson a demandé à Bruxelles de changer de position si un accord devait être conclu, disant aux députés qu’il y avait «toutes les opportunités» pour un accord, mais que cela dépendait du «sens» de l’UE sur la demande du Royaume-Uni de contrôler le sien. lois et eaux de pêche.

Alors que les négociateurs en chef David Frost et Michel Barnier se sont engagés dans des pourparlers intensifs à Bruxelles, les commentaires des deux parties ont suivi un modèle familier des derniers jours où des indications de progrès de la part de sources européennes ont été contrées par une insistance britannique sur le fait que des lacunes subsistent.

Ils ont alimenté les soupçons selon lesquels les deux parties se livrent à des théâtres conçus pour faire en sorte qu’un résultat final leur paraisse favorable. Un député conservateur a raconté L’indépendant que les revendications de Bruxelles sur les concessions du Royaume-Uni ne représentaient rien de plus que du «spin».

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Plus tard, son porte-parole officiel a déclaré aux journalistes: «Nous avons fait des progrès dans certains domaines, mais il reste toujours qu’il y a des lacunes importantes.

«Notre équipe reste à Bruxelles pour continuer à travailler pour combler ces lacunes. Notre position est toujours que nous voulons parvenir à un accord de libre-échange, mais le résultat le plus probable est toujours de partir aux conditions australiennes. »

Downing Street a promis que tout accord conclu avant la fin de 2020 serait soumis au vote à la Chambre des communes et n’a pas exclu de demander aux députés de siéger pendant les vacances de Noël pour s’assurer que les procédures parlementaires sont achevées.

Le chef de la Chambre des communes, Jacob Rees-Mogg, annoncera jeudi la date de la pause de la Chambre pour ses vacances festives, de nombreux députés s’attendant à se voir dire de revenir à Westminster lundi et mardi la semaine prochaine.

«C’est exactement ce que redoutent tant de Leavers», a déclaré la baronne Fox. «On vient de me dire qu’il pourrait y avoir un rappel d’urgence pendant les vacances de Noël s’il y a un accord. C’est bien, mais comment diable peut-il être correctement examiné? Et après quatre ans et demi, vous voulez au moins savoir à quoi vous vous inscrivez. »