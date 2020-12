Les tomates, les oranges et les laitues font partie des fruits et légumes qui devraient faire face à des hausses de prix du jour au lendemain en cas de Brexit sans accord, selon une nouvelle analyse.

Une étude de la Food Foundation a révélé que la famille moyenne de quatre personnes devra payer 65 £ de plus par an simplement pour honorer ses cinq par jour si aucun accord n’est signé avec l’UE dans les semaines à venir.

Les tomates sont les fruits les plus durement touchés avec une hausse de 9% des prix, tandis que les agrumes comme les oranges deviendront 8% plus chers en l’absence d’accord.

Les laitues coûteront près de 7% plus cher, tandis que les écuries comme les oignons, les bananes et le brocoli devraient également augmenter leurs prix.

Alan Dangour, professeur d’alimentation et de nutrition pour la santé mondiale, à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré: « Ces nouvelles analyses montrent que dans le cadre d’un Brexit sans accord, il pourrait devenir encore plus cher au Royaume-Uni de manger sainement.