(Opinion Bloomberg) – Les Européens semblent plus optimistes à propos du Brexit que les Britanniques. La mort de l’ancien président Valery Giscard d’Estaing la semaine dernière a été plus marquée que par les risques d’une fin désordonnée à des décennies d’échanges sans entraves entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Le point de vue du défunt président sur le Brexit – que ce sera un problème plus important pour les 66 millions de Britanniques au départ que pour les 450 millions de citoyens de l’UE – a fait écho à la confiance plus large du public que les 27 membres du bloc peuvent mieux absorber les chocs en tant que groupe que le Royaume-Uni seul. Il a également évoqué des prévisions économiques comme celle du Fonds monétaire international, qui estime qu’un scénario du pire des cas pourrait réduire de près de 0,5% la production potentielle à long terme de l’UE, mais de près de 3% celle de la Grande-Bretagne.

Pourtant, il est peu probable qu’il y ait beaucoup de schadenfreude de la part de qui que ce soit si les négociations commerciales en cours se terminent sans un accord – un résultat avec une chance de 50-50 de se produire, selon le chef de l’Etat irlandais.

«Pas d’accord» serait un énorme test de la capacité de l’UE à gérer les crises. Alors que Giscard et son homologue allemand Helmut Schmidt dans les années 1970 ont accéléré une intégration monétaire et économique plus profonde pour sortir l’Europe du funk, l’actuel duo franco-allemand d’Emmanuel Macron et Angela Merkel gérerait la désintégration des liens avec le tiers de l’UE. plus grand partenaire commercial.

Cela signifierait des droits de douane sur 512 milliards d’euros (621 milliards de dollars) de flux de marchandises annuels, ainsi que des retards potentiels des contrôles douaniers, après la fin de la période de transition le 31 décembre. Aussi modeste que puisse paraître l’impact économique estimé dans l’ensemble, il diminuerait très inégale et rendent certaines entreprises non viables. L’Irlande est particulièrement exposée aux nouveaux prélèvements agricoles; environ 40% de ses exportations agroalimentaires sont destinées au Royaume-Uni, son principal partenaire commercial. Un Brexit désordonné sans accord pourrait lui coûter 6% de la production à long terme.

Les constructeurs allemands bien-aimés, qui misent sur la fabrication «juste à temps» et dont les pièces sillonnent la Manche plusieurs fois par voiture, seraient également durement touchés. Le coût pour l’Allemagne pourrait être de 8,2 milliards d’euros d’exportations annuelles, selon Euler Hermes. Et la France, au-delà des tarifs douaniers frais sur les exportations de vins et de produits alimentaires vers le Royaume-Uni, serait confrontée au problème du refus de ses flottes de pêche d’accéder aux eaux britanniques. Alors que le commerce en péril ne vaut qu’environ 650 millions d’euros, les moyens de subsistance des communautés côtières ont un poids symbolique et Macron a promis de les aider. Ce serait un échec politique si ces emplois étaient écrasés par un Brexit dont ils ne voulaient pas.

L’histoire continue

Les effets d’entraînement se feraient également sentir en Europe de l’Est, où les exportations de la Slovaquie et de la Hongrie vers le Royaume-Uni représentent entre 1,5% et 3% du produit intérieur brut.

Rien de tout cela n’aiderait le Royaume-Uni à prospérer. Pourtant, la gestion de l’absence d’accord mettrait également à l’épreuve la capacité de Macron et de Merkel à débloquer un soutien économique pour maintenir l’union du syndicat. L’Irlande est déjà sur le point de recevoir des fonds de secours en cas de catastrophe naturelle réaffectés de l’UE pour aider avec le Brexit, mais ceux-ci pâlissent par rapport à l’ampleur du problème. À en juger par la réaction au plan de relance Covid-19 de l’UE, il n’est pas facile d’amener 27 pays à s’entendre sur des emprunts.

Au-delà de l’argent, l’UE devrait prendre des décisions logistiques et politiques pour protéger son marché unique d’un Royaume-Uni qui tirera probablement tous les leviers pour se concurrencer face à face. Personne ne sait à quel point un gouvernement de Boris Johnson serait déstabilisant dans ce scénario. Un Royaume-Uni déréglementé pourrait ouvrir une porte dérobée au marché unique via l’Irlande du Nord, la frontière irlandaise étant considérée comme un «paradis des contrebandiers» potentiel si Johnson décide de ne pas contrôler le flux de marchandises à travers la mer d’Irlande comme convenu précédemment. L’UE devrait trouver des moyens de contrôler les marchandises d’une manière ou d’une autre, tout en évitant un retour à une frontière terrestre dure en Irlande.

Tout cela exigerait une diplomatie habile de la part d’un bloc qui devrait s’aligner sur le Royaume-Uni sur de nombreuses questions, mais qui a perdu confiance au fil des ans. Sur l’accord nucléaire iranien, sur les taxes numériques et sur le changement climatique, le Royaume-Uni est dans le même camp que la France. En effet, en matière de sécurité, la coopération franco-britannique est ancrée dans des traités bilatéraux qui survivraient idéalement à un Brexit sans accord. Pourtant, s’il n’y a pas d’accord, il est difficile de voir comment les deux parties pourraient partager des informations sur les criminels ou les forces de l’ordre. Les négociations tortueuses sur le Brexit et la rhétorique anti-UE ont déjà érodé la confiance. L’acrimonie autour de l’absence d’accord pourrait corroder des liens politiques plus larges.

Naturellement, une grande partie de l’accent sur l’absence d’accord est restée sur le Royaume-Uni, où les enjeux politiques et économiques sont suffisamment importants pour imaginer une possible dissolution du pays lui-même. Mais l’UE est également sous pression. Si aucun accord ne peut être trouvé, ce sera un énorme test pour le bloc – et les prévisions optimistes de Giscard.

