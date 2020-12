Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Brexit: Macron n’abandonnera pas « sa part de gâteau »

Boris Johnson a averti que la perspective d’un Brexit sans accord est désormais « très, très probable » après qu’Emmanuel Macron a souligné sa position dure. Alors que le Premier ministre a déclaré que quitter l’UE sans accord « serait différent de ce que nous avions prévu de réaliser », le président français a insisté sur le fait qu’il ne serait pas prêt à renoncer à sa part de la pêche. « Tout ce que je veux, c’est un gâteau qui vaut son pesant parce que je n’abandonnerai pas non plus ma part », a-t-il déclaré. Plus tôt, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré aux dirigeants de l’UE qu’elle était pessimiste quant à la conclusion d’un accord commercial réussi d’ici la fin de dimanche. Mais sommes-nous en fait à deux jours de savoir si les négociations sont terminées? L’Allemagne a laissé entendre assez fortement que les pourparlers pourraient se poursuivre plus longtemps. Rappelez-vous les points de friction restants.

Le non-accord est un résultat auquel toutes les parties de l’économie britannique se sont préparées – à des degrés divers. L’impact sera ressenti différemment selon les secteurs, certaines contre-mesures étant déjà en place. Découvrez comment le no-deal pourrait se dérouler, secteur par secteur, et voyez comment cela pourrait avoir un impact sur la vie quotidienne au Royaume-Uni. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu’il avait fait tout son possible pour se préparer. Voyez comment les marchés ont réagi à l’incertitude.

L’auto-isolement de Covid pourrait être aboli dans la nouvelle année

L’isolement des contacts de cas positifs de Covid et de ceux qui reviennent de l’étranger sera ramené de 14 à 10 jours à partir de la semaine prochaine – et pourrait être complètement aboli au cours de la nouvelle année. Le changement de lundi donne plus de temps à ceux qui rentrent à la maison pour la saison des fêtes, ce qui signifie que toute personne qui entre dans le compte à rebours de la quarantaine avant mardi peut toujours en être libérée le jour de Noël. Pendant ce temps, le taux de reproduction – ou valeur R – de la transmission à travers le Royaume-Uni a augmenté en une semaine entre 0,9 et 1, Sage avertissant qu’il pourrait être supérieur à 1 à Londres et dans certaines parties du sud-est. Utilisez notre outil de code postal pour rechercher des cas confirmés dans votre région.

Comment Peggy Mitchell a sauvé Dame Barbara Windsor

Dame Barbara Windsor, l’actrice décédée à l’âge de 83 ans, est devenue une institution nationale en faisant passer la haute poitrine et la basse comédie dans les films Carry On. En jouant à Peggy Mitchell, la propriétaire d’EastEnders, « Bubbly Babs » a gagné des légions de fans en tant que Cockney généreux et irrépressible. Mais elle Télégraphe nécrologie revient sur la façon dont la réalité de sa vie différait largement de l’image qu’elle projetait. Et Michael Hogan se souvient comment le feuilleton de la BBC a sauvé Dame Barbara de la morosité.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Horreur d’accident de voiture | Cinq personnes ont été blessées lorsqu’un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté des piétons dans le nord-est de Londres ce matin. Cela s’est produit dans le quartier largement juif de Stamford Hill, faisant craindre une attaque terroriste. Mais des témoins ont déclaré que le conducteur semblait être tombé malade au volant avant de monter sur le trottoir. «J’ai vu des gens voler dans les airs», a déclaré un homme. Des photos de la scène montraient la Toyota avec son capot froissé et son pare-brise brisé.

Partout dans le monde: à l’intérieur d’un groupe de guérilla kurde

Le président turc a lancé une campagne militaire contre le PKK, qui a organisé une insurrection de 30 ans pour de plus grands droits kurdes. Lisez notre envoi de Colin Freeman de l’intérieur du groupe de guérilla qui a sauvé les Yézidis – mais fait maintenant face à l’anéantissement par la Turquie.

Interview du vendredi: Amener les batteurs déconcertants de Twenty20 à un nouveau niveau

Quilleur ingénieux du Gloucestershire Benny Howell apporte des leçons tirées des livres de jeu des lanceurs de baseball à la Big Bash League australienne. Lisez l’interview complète.