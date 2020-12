Le chef de la Commission européenne a déclaré que les négociations sur le Brexit se poursuivraient mais qu’il y avait « trois problèmes critiques » qui font obstacle à un accord sur le Brexit.

Ursula von der Leyen, qui a fait une déclaration après un appel téléphonique avec le Premier ministre britannique Boris Johnson samedi soir, a déclaré que « des progrès avaient été réalisés dans de nombreux domaines » mais que « des différences significatives subsistaient ».

Les deux parties ont publié une déclaration commune affirmant que « des divergences importantes » empêchaient un accord.

Ils ont souligné les points de friction d’un terrain de jeu égal sur la manière dont un accord est appliqué, le droit de la concurrence et la pêche; le Royaume-Uni et l’UE sont tous deux d’accord sur le fait qu’aucun accord n’est possible si ces problèmes ne sont pas résolus, ont-ils déclaré.

Les négociateurs en chef des deux parties se réuniront de nouveau dimanche à Bruxelles. «Nous parlerons à nouveau lundi soir», indique le communiqué.

Les négociateurs de Londres et de Bruxelles sont enfermés dans des pourparlers depuis le printemps pour tenter de parvenir à un accord qu’ils soutiennent tous les deux avant la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre.

S’ils ne parviennent pas à un compromis, des tarifs pour les marchandises qui traversent entre eux pourraient s’appliquer.

Alors que la Grande-Bretagne a quitté le bloc en janvier, une période de transition d’un an a été établie au cours de laquelle les règles commerciales de l’UE s’appliquaient au Royaume-Uni.

Les négociations sur le Brexit ont été suspendues vendredi après l’échec de Bruxelles et de Londres à un accord, a déclaré le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier.

S’adressant à Twitter, Barnier a confirmé qu’après « d’intenses négociations » dans la capitale britannique, lui et le négociateur en chef du Royaume-Uni, David Frost, avaient convenu de suspendre les négociations entre la Grande-Bretagne et le bloc.

Il a souligné les trois mêmes problèmes qui ont tourmenté les négociations depuis mars, ajoutant: « Nous avons convenu de suspendre les pourparlers afin d’informer nos dirigeants de l’état d’avancement des négociations. Le président von der Leyen et le Premier ministre Johnson discuteront de l’état de jouer demain après-midi. «

Barnier est revenu sur Twitter après la déclaration de von der Leyen, disant: « Nous verrons s’il y a une voie à suivre. Le travail se poursuit demain. »

Irish Taoiseach (Premier ministre) a déclaré sur les réseaux sociaux qu ‘ »un accord est dans l’intérêt de tous » et que « tous les efforts doivent être faits pour parvenir à un accord ».

« Je salue le fait que les négociateurs reprennent leurs discussions sur un accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni demain à Bruxelles », a-t-il ajouté.