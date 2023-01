Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Brexit est un “désastre complet” pour l’économie britannique basée sur “un tas de mensonges totaux”, a déclaré un ancien donateur du parti conservateur à l’occasion du troisième anniversaire du retrait du Royaume-Uni de l’UE.

Cela survient alors qu’une nouvelle analyse montre que le Brexit a causé une perte de production de 100 milliards de livres sterling par an, laissant l’économie britannique 4% plus petite qu’elle ne l’aurait été à l’intérieur du bloc.

Guy Hands, fondateur et président de la société de capital-investissement Terra Firma, a déclaré que la seule façon dont le Brexit aurait pu fonctionner était une « utopie Liz Truss » de déréglementation et de privatisation complètes.

« Ça a été un désastre complet. La réalité est que cela a été une situation perdante pour nous et pour l’Europe », a déclaré M. Hands à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme. “La réalité du Brexit était, c’était juste un tas de mensonges complets et totaux.”

“La seule façon dont le Brexit proposé par Boris Johnson allait fonctionner était s’il y avait une déréglementation complète du Royaume-Uni et que nous passions à une sorte d’utopie de Liz Truss d’un État de Singapour et que cela n’arriverait tout simplement jamais”, il ajouta.

M. Hands a déclaré que la population britannique “n’accepterait jamais” la privatisation du NHS et la suppression de la législation du travail – accusant les Brexiteers de “mensonges absolus complets et totaux” sur la relance économique de la sortie de l’UE.

L’ancien donateur conservateur – qui n’a pas donné au parti depuis plusieurs années – a ajouté: “Vous pouvez prendre le bus du Brexit comme bon exemple [of] les mensonges que Boris Johnson et le parti conservateur ont racontés sur le NHS. En fait, ce qu’ils ont fait, c’est jeter le pays et le NHS sous le bus.

Le Brexit coûte à l’économie britannique 100 milliards de livres sterling par an, selon une nouvelle analyse de Bloomberg Economics examinant l’impact sur les investissements et le manque croissant de travailleurs.

Estimant que l’économie est 4% plus petite qu’elle ne l’aurait été à l’intérieur de l’UE, les économistes Ana Andrade et Dan Hanson ont déclaré : « Le Royaume-Uni a-t-il commis un acte d’automutilation économique lorsqu’il a voté pour quitter l’UE en 2016 ? Jusqu’à présent, les preuves suggèrent toujours que c’était le cas.

Cela survient alors que le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait que l’économie britannique aurait la pire performance de toutes les économies du G7 cette année – même en dessous de la Russie.

L’organisme international a de nouveau revu à la baisse ses prévisions pour le Royaume-Uni, prévoyant une contraction de 0,6 % par rapport à la croissance de 0,3 % prévue en octobre dernier.

Paul Johnson, le directeur de l’Institute for Fiscal Studies (IFS), a déclaré que les “défis” du Brexit et les pénuries de main-d’œuvre expliquaient en partie pourquoi le Royaume-Uni devait si mal performer en 2023.

Le député conservateur Richard Holden a rejeté les prévisions du FMI, affirmant que l’organisation s’était trompée auparavant et prédisant que le Royaume-Uni « dépasserait » les attentes. « Ils se sont trompés ces deux dernières années. Je pense que la Grande-Bretagne peut battre ces prédictions », a-t-il déclaré à Times Radio.

À l’occasion du troisième anniversaire de la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l’UE, le gourou des sondages John Curtice a déclaré que 57% voteraient pour rejoindre le bloc, sur la base d’une moyenne d’enquêtes récentes.

L’eurodéputé Guy Verhofstadt, qui a exprimé l’espoir que la Grande-Bretagne puisse rejoindre le bloc à long terme, a suggéré que la Russie n’aurait peut-être pas envahi l’Ukraine si le Brexit n’avait pas eu lieu,

« Une Europe unie, certainement en matière de défense, ferait une énorme différence. Je pense que peut-être que sans le Brexit, il n’y a peut-être pas eu d’invasion. Je ne sais pas », a-t-il déclaré à LBC.

L’ancien négociateur européen Michel Barnier a déclaré à LBC qu’il n’y avait “aucune valeur ajoutée au Brexit”. Il a également révélé qu’il “respectait” le leader travailliste Sir Keir Starmer et a déclaré “Je pense que c’est un Européen” qui a compris la nécessité d’une coopération plus étroite.

L’ancien ministre des opportunités du Brexit, Jacob Rees-Mogg, a insisté sur le fait que le Brexit “allait bien” pour “toute une gamme de raisons” à l’occasion du troisième anniversaire de la sortie du Royaume-Uni.

M. Rees-Mogg a souligné le projet de loi sur l’édition de gènes, la réglementation Solvabilité II visant à réduire les formalités administratives dans la ville et le fait que la Grande-Bretagne n’était pas responsable du renflouement de 191 milliards de livres sterling de l’UE. Il a également affirmé que les problèmes avec le protocole d’Irlande du Nord n’étaient pas la “conséquence inévitable” du Brexit.

“C’est temporaire”, a-t-il déclaré à Sky News. « Il me semble que le protocole échoue et doit être fondamentalement réformé. Il ne doit pas y avoir de frontière en mer d’Irlande.

L’ancien chef conservateur William Hague a averti les Brexiteers extrémistes du parti que M. Sunak devrait être “prêt à soutenir un accord” avec l’UE sur le protocole “plutôt que” d’insister sur un résultat parfait “.

Écrivant dans le Times, il a déclaré : « Le pays a voté lors des dernières élections pour faire avancer le Brexit, et non pour continuer à en discuter cinq ans plus tard.

M. Sunak a affirmé que la Grande-Bretagne avait fait “d’énormes progrès” en tirant parti des opportunités ouvertes par le Brexit – affirmant que le pays ouvrait avec confiance une nouvelle voie en tant que “nation indépendante”.