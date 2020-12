En raison du Brexit, le gouvernement britannique a annoncé le 14 décembre qu’il lancerait un système d’échange de droits d’émission (ETS) pour l’industrie nationale et la production d’électricité à partir du 1er janvier de l’année prochaine. L’International Emissions Trading Association (IETA) a salué l’annonce d’un nouvel ETS britannique comme un pas audacieux dans la bonne direction vers la neutralité climatique.

«Le choix d’un système de tarification du carbone qui peut être vraiment aligné sur le net zéro envoie un message fort indiquant que le Royaume-Uni est sérieux dans l’action contre le changement climatique», a déclaré le directeur des politiques de l’IETA pour l’UE Adam Berman a déclaré dans une déclaration publiée sur le site Web de l’IETA. «L’échange de droits d’émission offre de multiples options pour renforcer et améliorer le signal de prix. Le SEQE britannique garantira à la fois la flexibilité pour l’industrie et la certitude environnementale pour les décideurs », a-t-il ajouté.

La Grande-Bretagne a quitté l’UE au début de 2020 et quittera le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (EU ETS) dans moins de trois semaines. L’IETA a été l’une des nombreuses entités appelant le Royaume-Uni à mettre en œuvre son propre mécanisme de marché du carbone.

Justin Urquhart Stewart, cofondateur de Regionally, une plate-forme d’investissement régionale britannique, a déclaré à New Europe le 14 décembre au gouvernement du Premier ministre Boris Johnson est toujours déterminé à lutter contre les aléas climatiques et à réduire les émissions de CO2. «Certes, Boris, dans tout son manque de fiabilité, sur l’une des choses cohérentes dont il est sorti est un niveau de cohérence avec l’agenda vert. Très peu d’original qu’il a dit à propos de ses politiques, mais certainement celui sur lequel il a été cohérent essaie de transformer l’économie par le biais de changements environnementaux », a déclaré Urquhart Stewart. « Il en a beaucoup abusé mais, néanmoins, je pense que cela a été fait de manière si médiatisée qu’il lui sera difficile de reculer », a-t-il ajouté.

L’expert basé à Londres a noté que sous l’administration de Johnson, le Royaume-Uni montrera un haut niveau d’engagement envers l’agenda vert et qu’ils veulent être considérés comme des leaders dans la réduction des émissions de CO2, car le Premier ministre britannique y voit un moyen d’attirer de nouveaux investissements dans le ROYAUME-UNI. «Je ne pense pas qu’il ait nécessairement raison là-dessus. Ce qu’il fera, c’est certainement encourager de nouveaux investissements dans les problèmes environnementaux de la technologie nationale, qui ont été beaucoup plus dramatiques ces dernières années. Donc, le concept qu’il dit est juste, il se concentrera beaucoup plus dessus, mais je ne pense pas qu’il se rende tout à fait compte d’où vient le bénéfice », a déclaré Urquhart Stewart, ajoutant qu’il ne proviendrait pas nécessairement d’investissements externes. , ce sera de petites entreprises nationales qui en profiteront.

Berman a rappelé que le Royaume-Uni a près de deux décennies d’expérience dans l’échange de droits d’émission. «En choisissant un système d’échange de quotas d’émission, le gouvernement a montré que le Royaume-Uni était prêt à tirer parti de cette expérience et à montrer l’exemple grâce à un mécanisme de marché qui a fait ses preuves comme le meilleur moyen de réduire les émissions à l’échelle de l’économie», a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni a déjà publié des règlements établissant la structure du SEQE britannique, y compris un plafond d’émissions chaque année jusqu’en 2030, et achèvera davantage de préparatifs dans les prochains jours, selon un communiqué du gouvernement.

«Le système ETS britannique garantira que la décarbonation se produira là où elle est la moins chère et la plus efficace, offrant une voie claire et prévisible à faible émission de carbone pour les entreprises», a déclaré Berman. «Cela ouvre également la possibilité d’établir des liens avec d’autres juridictions, ce qui peut rapprocher le monde d’un système mondial de tarification du carbone», a-t-il ajouté.

L’IETA a souligné que le gouvernement britannique doit maintenant se consulter sur la manière d’augmenter l’ambition du SEQE conformément à l’objectif de réduction des émissions de -68% du Royaume-Uni pour 2030. Cela prendra probablement la forme d’un renforcement des mécanismes du SEQE, et éventuellement étendre le système à de nouveaux secteurs. Bien que le gouvernement ait conçu un système d’échange de quotas d’émission solide, un élément crucial manque et sera nécessaire pour atteindre l’objectif révisé de 2030; un mécanisme d’ajustement de l’alimentation, a expliqué l’IETA.

L’International Emissions Trading Association a vivement encouragé le gouvernement britannique à envisager la mise en œuvre d’un tel mécanisme qui pourrait réduire les quotas excédentaires en cas de surapprovisionnement du marché. Cela s’est avéré être un mécanisme efficace dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE et sera essentiel pour maintenir un signal de prix solide dans le système d’échange de quotas d’émission britannique.

Lorsqu’on lui a demandé si le Royaume-Uni pouvait atteindre ses objectifs de 2030 et ses objectifs de décarbonation d’ici 2050, Urquhart Stewart a déclaré à New Europe que le Royaume-Uni se trouvait en fait dans une bonne position car il avait déjà réduit considérablement l’exposition au charbon. Il a déclaré que cela dépendait également du soutien du Royaume-Uni à l’énergie nucléaire. «Le nucléaire sera toujours là», a-t-il déclaré. «Bien que considéré comme techniquement très risqué, il est également considéré maintenant comme étant plus vert, évidemment plus vert que les anciens combustibles fossiles», a-t-il ajouté.

Urquhart Stewart a déclaré que beaucoup dépendait si la durée de vie des anciens réacteurs britanniques pouvait être prolongée et dépendait également de la conversation en cours avec la société française EDF Energy sur le développement du site Sizewell C dans le Suffolk, qui pourrait générer 3,2 gigawatts d’électricité – assez pour fournir 7% de la demande énergétique du pays. «Donc, cela pourrait changer dans les prochaines semaines, mais je soupçonne qu’ils iront de l’avant car ce serait un moyen très simple pour eux de prouver leurs politiques, en particulier avec la conférence environnementale à Glasgow avec COPS21 la prochaine fois qu’ils voudront être vus en réunion. ça », dit-il.

En réponse à la confirmation du gouvernement britannique d’entamer des négociations avec EDF en relation avec Sizewell C, PDG britannique d’EDF Simone Rossi «Nous sommes juste derrière Net Zero, et en investissant dans les énergies renouvelables et le nucléaire à Hinkley Point C et Sizewell C, nous soutenons la décarbonisation tout en créant des emplois à travers le Royaume-Uni. Nous continuerons d’aider nos clients à trouver des moyens de transport abordables et à faibles émissions de carbone pour se déplacer et chauffer leur maison et leur entreprise ».

Rossi a déclaré qu’EDF se réjouissait de travailler avec le gouvernement britannique pour mettre en œuvre ses politiques énergétiques et climatiques, y compris le financement du nouveau nucléaire.

En ce qui concerne les projets du gouvernement visant à réduire les émissions et à développer l’énergie propre, Urquhart Stewart a déclaré à New Europe que le Royaume-Uni avait de bien meilleures chances d’atteindre ses objectifs en raison de l’adoption rapide des nouveaux contrôles énergétiques environnementaux avec le logement. «La Grande-Bretagne a un très mauvais parc de logements en termes de contrôles environnementaux, de mécanismes de chauffage et de choses comme ça., Mais avec suffisamment d’incitations du gouvernement qui pourraient en fait changer assez radicalement et c’est une chose plutôt simple à réaliser», a déclaré Urquhart Stewart .

La Grande-Bretagne fait déjà un grand usage de l’énergie éolienne, a-t-il déclaré, soulignant que la puissance de rétention de la batterie sera un problème crucial. «Les politiciens disent souvent que le vent ne souffle pas tout le temps – ce n’est pas le problème. Le problème est de savoir si vous pouvez réellement conserver l’énergie lorsque le vent souffle et la marée et des choses comme ça », a-t-il déclaré, ajoutant:« Donc, avec des investissements et des encouragements suffisants, en particulier dans le secteur financier, le Royaume-Uni se trouve dans une position où il peut en bénéficier de manière très significative ».