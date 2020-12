fromage et brie

Les Britanniques pourraient revenir au cheddar si le prix du fromage français montait en flèche après un Brexit sans accord.

Le président de Tesco, John Allan, a déclaré à la BBC qu’une augmentation des coûts pourrait faire grimper le prix du brie jusqu’à 40%.

Il a dit que cela pourrait « changer le mélange de ce que les gens mangent », conduisant les gens à acheter plus de cheddar britannique.

Il a ajouté que les factures alimentaires pourraient augmenter de 5% en moyenne en cas de Brexit sans accord, certains produits augmentant encore plus.

Il a averti que les consommateurs pourraient être confrontés à une certaine interruption des approvisionnements pendant que l’industrie s’adapterait à la nouvelle situation l’année prochaine.

Plus tôt, M. Allen a déclaré que l’épicier avait stocké des aliments non frais alors qu’il se préparait à des pénuries potentielles.

Des négociations commerciales de dernière minute entre le Royaume-Uni et l’UE auront lieu plus tard.

Le Premier ministre Boris Johnson se rendra à Bruxelles pour des entretiens avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le temps presse pour conclure un accord avant le 31 décembre, lorsque le Royaume-Uni cesse de suivre les règles commerciales de l’UE.

M. Allen a prévu que sans un accord, l’inflation alimentaire grimperait entre 3% et 5%, et « beaucoup plus sur certains articles sélectionnés ».

Stockage

Tesco, ainsi que d’autres supermarchés, ont récemment signalé une augmentation des ventes

Malgré l’impact sur les prix, il a déclaré que les consommateurs peuvent s’attendre à « à peu près le même choix de produits » sur les étagères une fois que Tesco s’est adapté à la nouvelle configuration.

M. Allan a déclaré que Tesco était en mesure de stocker ce qu’il a appelé « des aliments à plus longue durée de vie », mais qu’il pourrait y avoir des pénuries temporaires d ‘ »aliments frais de courte durée ».

Il a déclaré à Bloomberg: «Nous essayons de nous assurer que nous avons stocké autant que possible de produits à longue durée de vie, soit dans nos propres entrepôts, soit chez nos fournisseurs.

La nourriture sera-t-elle plus chère après le 1er janvier?

En vertu des règles de l’OMC, les supermarchés et autres importateurs devraient payer des droits de douane substantiels sur de nombreux aliments qu’ils importent de l’UE.

La viande et les produits laitiers sont soumis à des droits de douane particulièrement élevés, mais de nombreux autres domaines, y compris les fruits et légumes, seraient également touchés.

L’histoire continue

Dans un cas extrême, la London School of Economics estime que certains fromages de spécialité tels que l’halloumi et le roquefort pourraient être 55% plus chers.

(Les tarifs ne s’appliquent pas uniquement à la nourriture – les voitures fabriquées dans l’UE, par exemple, bénéficieraient d’un tarif de 10%. Mais la nourriture et les boissons sont le domaine où les tarifs les plus élevés s’appliquent.)

Le ministre du gouvernement, George Eustice, a déclaré que les prix augmenteraient en moyenne de moins de 2%, bien qu’il ait admis que certains produits tels que le porc et le bœuf seraient plus durement touchés.

À court terme, les magasins pourraient absorber eux-mêmes ces coûts supplémentaires. Mais à plus long terme, ils répercuteraient probablement une partie ou la totalité de ce coût sur les clients, sous la forme de prix plus élevés.

En savoir plus ici

Plus tôt mercredi, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour répondre aux préoccupations urgentes concernant le fonctionnement du commerce entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

À quelques rares exceptions près, toutes les marchandises allant du Royaume-Uni à l’Irlande du Nord seront exonérées des tarifs de l’UE. Les contrôles de sécurité alimentaire proposés pour les marchandises entrant dans NI seront annulés pour une période de grâce de trois mois.

M. Allen a déclaré que trois mois valaient mieux que rien et « un pas dans la bonne direction ».

Normes alimentaires

Tesco a également détourné des envois vers des ports autres que Douvres, qu’il a décrit comme « la gorge qui se serre ».

Cela survient alors que des ports tels que Felixstowe et Southampton sont confrontés à de graves retards causés par une augmentation des importations, ce qui conduit certains à avertir que la flambée des coûts de fret pourrait être répercutée sur les consommateurs britanniques.

Mercredi, le groupe commercial Logistics UK a imputé la perturbation aux préoccupations concernant un Brexit sans accord, ainsi qu’à Covid et à la ruée vers Noël.

M. Allan a mis en garde contre la modification de la réglementation alimentaire britannique après le Brexit, déclarant à la BBC que les fournisseurs de produits alimentaires n’avaient « aucun souhait de s’écarter des normes alimentaires actuelles ».

Il s’est prononcé contre l’autorisation des importations de poulet américain lavé au chlore, déclarant: « Je pense que la plupart de l’industrie alimentaire y est opposée. »

Il a ajouté: « Je ne peux pas nous voir être enthousiastes à l’idée de contribuer à quoi que ce soit qui abaisserait les normes alimentaires au Royaume-Uni. »

Comme d’autres supermarchés, Tesco a vu ses bénéfices grimper dans la pandémie alors que les gens passent plus de temps à la maison et s’abattent sur la nourriture.

La semaine dernière, le détaillant a déclaré qu’il rembourserait 585 millions de livres sterling d’allégement des taux commerciaux après avoir été critiqué pour avoir versé des dividendes aux actionnaires.

D’autres détaillants ont emboîté le pas, notamment Asda, Morrisons et Sainsbury’s.