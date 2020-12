La réponse, comme souvent avec le Brexit, est «oui et non». Formellement, il n’y a pas le temps de faire les choses par le livre. Lorsque Boris Johnson a fixé la date limite du 15 octobre pour décider s’il valait la peine de poursuivre les pourparlers, c’était pour une bonne raison (même si la date limite a été ignorée par la suite). C’était la dernière date pratique à laquelle le nouveau traité commercial pourrait être correctement ratifié (probablement) par toutes les parties intéressées. En d’autres termes, la mi-octobre était le dernier moment pour rédiger le texte juridique final d’environ 800 pages (plus les annexes), le faire traduire dans 23 langues officielles, l’examiner en détail dans les commissions et les chambres d’une trentaine d’assemblées et de parlements différents. , les problèmes ont été clarifiés et ratifiés dans 27 États membres plus le Royaume-Uni.