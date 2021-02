Le Brexit pourrait-il détruire la mode britannique?

La mode contribue «davantage au PIB britannique que les industries de la pêche, de la musique, du cinéma, des produits pharmaceutiques et de l’automobile réunies», indique la lettre adressée au Premier ministre Boris Johnson et organisée par le Table ronde sur la mode des think tanks .

Dans ce document, les signataires ont affirmé que les nouveaux termes commerciaux du Brexit négociés entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne pourraient menacer la survie de centaines d’entreprises de mode «ignorées» par l’accord de dernière minute. L’industrie locale, selon la lettre, était potentiellement confrontée à une «décimation» grâce à la géographie nouvellement redessinée de l’Europe.

Peu de temps avant la dernière version entièrement numérique Semaine de la mode de Londres a commencé le 19 février – avec un calendrier simplifié reflétant les retombées continues de la pandémie sur le secteur – plus de 450 personnalités du secteur, dont des designers comme Paul Smith, Katherine Hamnett et Roksanda Ilincic, envoyé une lettre furieuse au 10 Downing Street.

«L’accord conclu avec l’UE présente un trou béant où la libre circulation promise des biens et services pour tous les créatifs, y compris le secteur de la mode et du textile, devrait être.»

Le fait que la majorité de l’industrie britannique de la mode continue de s’opposer au Brexit n’est guère surprenant. Au cours des cinq dernières années, les marques de start-up locales, les maisons de luxe internationales, les meilleures écoles de design londoniennes et les producteurs de textiles ruraux s’étaient tous inquiétés de la question de savoir si la Grande-Bretagne maintiendrait sa réputation de centre créatif et commercial de la mode une fois le Brexit eu lieu.

«Si vous importez des marchandises dans le pays depuis l’extérieur du Royaume-Uni, puis que vous essayez de les revendre en Europe», a déclaré Mme Cameron, «alors c’est actuellement très difficile et difficile.

Plus récemment, l’année dernière, alors que l’horloge tournait vers la date butoir du 31 décembre, les craintes quant à la possibilité d’un non-accord se sont accrues, entraînant de nouvelles taxes lourdes sur les marchandises échangées et les ports bloqués à un moment où l’économie britannique avait déjà pris un coup dur. dans la pandémie.

Ce scénario a été évité à la onzième heure. Mais alors que la Grande-Bretagne s’adapte à sa nouvelle position en dehors du bloc, un chœur de voix venant de tout le secteur de la mode exprime une inquiétude croissante quant à la suite.

Prenez John Horner, directeur général de Models 1, une agence de mannequins basée à Londres qui représente Naomi Campbell et Lara Stone. Pendant des décennies, il a réservé des modèles pour des défilés ou des tournages de magazines à l’étranger avec un préavis de moins d’un jour, avec au moins un quart de tous les revenus générés par des emplois européens. Mais la libre circulation entre la Grande-Bretagne et l’UE a pris fin le 1er janvier, entraînant de nouvelles exigences en matière de visa. M. Horner croit que la couche supplémentaire de paperasse et de coûts aura un impact dramatique sur les affaires.

« Les modèles ont maintenant besoin de l’un des 27 visas pour aller travailler dans les pays européens – ce sera un cauchemar administratif permanent », a déclaré M. Horner, notant que les industries créatives britanniques se regroupaient pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il négocie sans visa. accords de travail pour artistes interprètes et professionnels. «Je pense que nous verrons également un certain nombre d’acteurs internationaux contourner Londres comme lieu de tournage et de faire des affaires, optant plutôt pour les villes européennes.»

Selon l’organisme industriel Walpole, 42% de tous les produits de luxe britanniques sont exportés vers l’UE. Désormais, les marques de mode britanniques sont aux prises avec des montagnes de nouvelles procédures douanières et taxes, où une case ou un coup de stylo coché par erreur peut entraîner des retards ou des amendes chronophages.