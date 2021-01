Les réductions des importations alimentaires de l’UE causées par la nouvelle bureaucratie du Brexit pourraient forcer le gouvernement à accepter des approvisionnements inférieurs aux normes d’autres régions du monde juste pour nourrir la population britannique, ont averti les agriculteurs.

L’avertissement est venu un jour après que le gouvernement a annulé les amendements de la Chambre des Lords au Trade Bill qui auraient permis au Parlement de bloquer l’importation de produits comme le poulet chloré américain ou le boeuf pompé aux hormones.

Le responsable du National Farmers Union, Nick von Westerholz, a rejeté l’affirmation de Boris Johnson selon laquelle les nouveaux obstacles au commerce découlant de son accord avec l’UE ne représentent rien de plus que des «problèmes de démarrage», déclarant à un comité des seigneurs: «Ils peuvent être des obstacles sur la route maintenant, mais ils vont devenir plus gros. Ce ne sont pas les problèmes de démarrage auxquels certaines personnes ont fait allusion. »

Le sous-comité des lords de l’environnement de l’UE a entendu parler d’une nouvelle bureaucratie «incroyablement chronophage» qui entrave les mouvements de produits d’origine animale et alimentaire à travers les frontières à la fois vers le continent européen et vers l’Irlande du Nord à la suite de l’accord de commerce et de coopération (TCA) conclu par M. Johnson la veille de Noël.

Et les représentants des agriculteurs, des détaillants et des fabricants de produits alimentaires et de boissons ont averti que les retards et le fardeau des coûts augmenteraient probablement à mesure que les volumes commerciaux – considérablement réduits à l’heure actuelle, les entreprises retenant de tester les nouveaux systèmes – reviennent à des niveaux normaux dans les semaines à venir la période de contrôle se termine pour les mouvements vers l’Irlande du Nord en avril et pour les importations de l’UE vers la Grande-Bretagne continentale en juillet.

M. von Westerholz a déclaré à la commission: «Nous commençons à ressentir les effets au niveau des exploitations des problèmes que rencontrent de nombreux commerçants. C’est modeste et se construit lentement pour le moment, mais nous nous attendons à ce que les effets se fassent ressentir plus vivement au cours des prochaines semaines et des prochains mois. »

Le comité a entendu comment les mouvements de produits étaient perturbés parce que les entreprises devaient fournir des détails sur le contenu des envois avec un préavis de 24 heures et remplir à l’avance les plaques d’immatriculation des véhicules sur les formulaires, alors que ces détails n’étaient connus que beaucoup plus tard sous juste-in -les méthodes d’approvisionnement en temps.

Pour certains produits comme les viandes fraîches transformées – saucisses ou hachées – et les pommes de terre de semence, il y avait eu un «arrêt brutal» aux exportations vers l’UE, a déclaré Dominic Goudie de la Fédération des aliments et boissons.

Et les fabricants de bonbons à base de sucre devaient trouver de nouvelles sources de sucre au Royaume-Uni en raison des dispositions de l’accord limitant l’utilisation de produits étrangers, qui sont moins généreux que dans l’accord du Canada avec l’UE, a-t-il déclaré.

Les entreprises de livraison de colis refusaient de transporter de petits envois de produits d’origine animale et végétale, tels que les fromages de spécialité, en raison de la paperasserie supplémentaire.

M. von Westerholz a déclaré que l’impact des retards et des refus d’envois à la frontière était de plus en plus ressenti par les agriculteurs, qui étaient «nerveux» à l’idée que la baisse des volumes commerciaux devienne «intégrée ou structurelle» et atteigne les prix à la ferme.

Et il a dit qu’il y avait «un énorme point d’interrogation» sur ce que le TCA de M. Johnson signifierait pour la disponibilité d’aliments sains et abordables et le choix des consommateurs.

«La seule chose qui m’inquiète, c’est que si nous constatons une baisse structurelle des importations en provenance de l’UE et si nous constatons une pression à la baisse sur la productivité au Royaume-Uni – ou certainement sur les prix au Royaume-Uni – cela augmente les incitations pour le gouvernement britannique. de libéraliser sa politique commerciale sans tenir compte également des questions relatives aux normes de la nourriture que nous mangeons, à la façon dont elle a été produite, au contenu nutritionnel », a-t-il déclaré à la commission.

«Il se peut que nous ayons juste besoin de nous procurer de la nourriture partout où nous le pouvons, quel qu’en soit le prix.