Le Brexit n’a pas créé la crise du gaz au Royaume-Uni. Mais ça a aggravé les choses.

Les voitures sont alignées, parfois pendant des heures, pendant que les chauffeurs attendent de faire le plein. Les pompes sont en panne d’essence. Combats éclatent dans les stations-service. Et le trafic est tombé aux niveaux de verrouillage de Covid-19, car le Royaume-Uni est en proie à une crise du carburant.

Une combinaison de facteurs est à l’origine (heh) de la pénurie de carburant – ou d’essence, comme on l’appelle – au Royaume-Uni.

Il y a eu des perturbations dans la livraison de carburant, mais le désespoir des Britanniques pour obtenir du gaz semble être à l’origine de la crise actuelle. Les gens se précipitent pour remplir leurs réservoirs parce qu’ils craignent qu’il n’y ait être une grande pénurie, et cela met à rude épreuve l’offre disponible. Florian Lücker, maître de conférences en gestion de la chaîne d’approvisionnement à la Bayes Business School de la City, Université de Londres, l’a comparé à celui des États-Unis. grand stockage de papier toilette au début de la pandémie de Covid-19.

« Nous avons des retards potentiels dans l’approvisionnement en carburant, entre autres », a déclaré Joanna Clifton-Sprigg, professeure adjointe en économie à l’Université de Bath. « Mais cela n’aurait pas été si grave si nous n’avions pas soudainement décidé d’aller à une station-service et de remplir les réservoirs à fond dans chaque voiture que nous possédons. »

Pourquoi les gens achetaient de l’essence en panique en premier lieu est un peu plus compliqué. Ce n’est pas à cause d’un manque national de carburant ou de gaz. Le Royaume-Uni a suffisamment d’approvisionnement. C’est parce qu’il y a une pénurie de camionneurs capables de le livrer.

Cette pénurie de chauffeurs n’est pas exclusivement un problème britannique, c’est un problème mondial, car l’industrie du camionnage commercial a du mal à recruter de nouveaux travailleurs pour ce qui est un travail extrêmement épuisant – de longues heures sur la route, des infrastructures médiocres pour dormir ou aller au salle de bains.

«Être chauffeur de camion est un travail très difficile», a déclaré Dmitry Grozoubinski, directeur exécutif de la Geneva Trade Platform. « Ce n’est pas très social. Ce n’est pas un statut particulièrement élevé. Et dans de nombreux cas, ce n’était pas extrêmement bien payé. L’industrie vieillit et de nombreux conducteurs prennent leur retraite, et bien que le Royaume-Uni exhorte les conducteurs expérimentés à revenir, les conditions et les avantages souvent médiocres éloignent les gens. Ajoutez à cela les perturbations pandémiques de Covid-19, qui au Royaume-Uni ont été particulièrement aiguës car le pays a suspendu le processus de test pour les chauffeurs de camion pendant le verrouillage.

L’industrie britannique du camionnage est également confrontée à quelque chose qui n’existe nulle part ailleurs : le Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a aggravé la crise. Ou plus précisément, la version du Brexit poursuivie par le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson.

Certains signes indiquent que la crise immédiate du carburant pourrait bientôt s’atténuer et le gouvernement britannique a mis des soldats en attente pour transporter du carburant, au besoin. Le gouvernement Johnson a proposé un plan visant à faire venir 5 000 chauffeurs routiers étrangers grâce à des visas temporaires à court terme afin de combler le déficit. Mais cela pourrait ne pas suffire à combler les pénuries de main-d’œuvre que connaît le Royaume-Uni, et le Brexit – et les idées derrière le Brexit – pourraient rendre plus difficile la recherche de solutions à long terme.

Qu’est-ce que le Brexit a à voir avec la crise du carburant au Royaume-Uni ?

La crise du carburant au Royaume-Uni n’est pas une crise provoquée par le Brexit. Mais c’est une crise aggravée par le Brexit.

La rémunération des chauffeurs de camion n’est pas toujours à la hauteur de la nature exigeante du travail. Le travail est devenu moins attrayant pour les Britanniques et, comme beaucoup d’industries, les entreprises ont cherché à remplir leurs rangs avec des travailleurs d’ailleurs. Les pays les plus riches de l’UE se sont souvent appuyés sur les travailleurs des États membres les plus pauvres de l’UE, et ces travailleurs pourraient conduire un camion au Royaume-Uni ou en Allemagne et ramener chez eux beaucoup plus d’argent qu’ils ne pourraient gagner, par exemple, en Pologne.

Selon l’Office for National Statistics du Royaume-Uni, environ 16 000 ressortissants de l’UE de moins travaillent comme chauffeurs de poids lourds (poids lourds) en mars 2021, par rapport à l’année dernière. La Road Haulage Association (RHA) du Royaume-Uni estime une pénurie de 100 000 travailleurs, dont environ 20 000 sont dus à un manque de travailleurs étrangers.

La capacité du Royaume-Uni à recruter de la main-d’œuvre étrangère fonctionnait lorsqu’il était encore membre de l’UE, car l’un des principes fondamentaux du bloc est la liberté de circulation des travailleurs. Cela signifie que les citoyens de l’UE peuvent chercher un emploi ou travailler dans un autre pays de l’UE sans avoir besoin de permis de travail spécifiques au pays et avec peu d’autres obstacles. Cela a permis à un Bulgare de venir chercher et de déménager au Royaume-Uni, ou n’importe où ailleurs dans l’UE, pour occuper un emploi de camionneur longue distance.

Mais cette libre circulation de la main-d’œuvre – principalement des nouveaux membres de l’UE d’Europe centrale et orientale vers les membres plus riches de l’UE – a provoqué un contrecoup. Au Royaume-Uni, cela est devenu un énorme moteur idéologique du référendum sur le Brexit en 2016. En un peu plus d’une décennie, le nombre de personnes nées dans tous les autres pays de l’UE qui se sont installées au Royaume-Uni a augmenté d’environ 4%, mais cela accompagnait une perception parmi une partie d’un afflux d’immigrants en provenance des pays de l’UE centrale et orientale. Plus tard, les craintes suscitées par les réfugiés d’Afrique et du Moyen-Orient ont contribué à galvaniser les électeurs britanniques et à alimenter un plus grand scepticisme à l’égard de l’adhésion à l’UE. Parfois, les campagnes racistes contre les migrants sont devenues un élément troublant du vote sur le Brexit.

Boris Johnson, alors militant pour le Brexit, a promis que quitter l’UE permettrait au Royaume-Uni de « reprendre le contrôle » de son système d’immigration. Limiter la liberté de mouvement était un choix politique conscient défendu par Johnson et d’autres dirigeants pro-Brexit comme son gouvernement négocié l’accord sur le Brexit et les relations post-Brexit avec l’UE. Une fois que le Royaume-Uni quitterait le bloc, il quitterait également son marché unique, qui sous-tend le principe de l’UE de la liberté de circulation des personnes (ainsi que des biens, des services et des capitaux). Tout cela a pris effet à la fin de 2020, lorsque la période de transition du Brexit a pris fin. Donc maintenant ce n’est pas si facile pour un camionneur d’un autre pays de l’UE de venir au Royaume-Uni pour vivre et travailler.

Il ne s’agit pas seulement de l’acte de quitter l’UE, mais aussi des décisions spécifiques en matière d’immigration et de travail que les dirigeants britanniques ont prises une fois que le Brexit leur a donné la possibilité de définir leurs propres politiques. Cela inclut des plans visant à limiter le nombre de travailleurs non qualifiés que le Royaume-Uni laisse entrer. professeur d’histoire et de migration à l’Université de Strathclyde à Glasgow.

Elle a appelé cela un problème « fait soi-même ». « Le gouvernement aurait pu, bien sûr, décider d’avoir un système d’immigration suffisamment flexible pour ne pas laisser cela se produire », a déclaré Bueltmann. « Mais ils ont choisi de ne pas le faire. »

Plus généralement, l’accord sur le Brexit négocié avec l’UE a créé plus de frictions entre les deux partenaires. Cela aussi était un choix délibéré et a ajouté une couche de bureaucratie à la relation commerciale. Il peut être moins attrayant d’être un camionneur au Royaume-Uni que dans l’UE et plus difficile pour les camionneurs de l’UE de combler une partie du déficit que connaît le Royaume-Uni. « Ce que le Brexit a signifié, c’est que le Royaume-Uni n’apprécie plus la façon dont l’UE a mis en commun ses ressources et déplacé des choses afin de réduire ces problèmes », a déclaré Grozoubinski. « C’est comme recevoir une balle dans la jambe lorsque vous êtes seul, plutôt que lorsque vous vivez dans une communauté. La balle est toujours là, mais vous avez beaucoup plus de ressources et de moyens d’être flexible.

Il a également été difficile de démêler les règles actuelles du sentiment anti-immigration qui a accompagné le Brexit. Les gens peuvent ne pas vouloir venir travailler au Royaume-Uni où ils ont le sentiment qu’ils ne sont pas les bienvenus ou qu’ils ne pourront pas s’installer au Royaume-Uni. Ce malaise a peut-être poussé certains camionneurs à partir.

Mais, selon Elizabeth de Jong, directrice des politiques de Logistics UK, la pandémie n’a fait qu’empirer les choses, car les gens viennent peut-être de rentrer dans leur pays d’origine pendant les blocages. « Ce qui a changé à cause de la sortie de l’UE, c’est que nous serions normalement en mesure de simplement les ramener, et vous ne pouvez pas simplement les ramener ou recruter davantage dans l’UE », a déclaré de Jong. « Nous n’avons plus cette option.

Le Royaume-Uni essaie de répondre aux pénuries, mais cela ne suffira peut-être pas

Les experts ont souligné que les retombées de Covid-19 sont une grande partie de ce gâchis. La formation et les tests des chauffeurs de camion ont été suspendus pendant les fermetures, ce qui a créé un écart dans l’embauche qui ne peut pas être facilement comblé – peut-être qu’une personne désireuse d’être camionneur en avril 2020 a maintenant trouvé un nouvel emploi. Et la pénurie de chauffeurs de camion, au Royaume-Uni et ailleurs, est liée à ces problèmes structurels plus importants dans l’industrie qui ne sont pas rapidement résolus.

Le gouvernement britannique a tenté de minimiser le lien avec le Brexit, blâmant principalement la pandémie. Mais les achats de panique et les bagarres dans les stations-service ont incité le gouvernement britannique à admettre essentiellement que la pénurie de travailleurs étrangers contribue au problème des chauffeurs de camion. Boris Johnson a récemment annoncé un plan visant à prolonger 5 000 visas temporaires de trois mois pour les chauffeurs de camion, ainsi que 5 500 000 autres pour les travailleurs de la volaille (pour des raisons similaires, on craint que les Britanniques n’aient pas de dindes pour Noël).

Les entreprises de camionnage et les groupes industriels poussent le gouvernement britannique à offrir des visas depuis un certain temps pour aider à renforcer la main-d’œuvre, en particulier après les retards liés à la pandémie. Le gouvernement britannique a résisté, car cela aurait signifié un compromis sur leurs positions d’immigration post-Brexit. Au lieu de cela, ils avaient largement poussent les industries à embaucher plus de travailleurs britanniques. Le gouvernement a modifié certaines exigences en matière de formation et d’autres règlements concernant le camionnage pour aider à alléger une partie de la pression. Mais, finalement, le gouvernement Johnson a décidé qu’il devait élargir le bassin de travailleurs.

Mais ces visas supplémentaires – 5 000 – pourraient ne pas suffire à faire face à l’ampleur du problème. Le gouvernement a également déclaré qu’il s’agissait d’une « solution temporaire » – essentiellement, un effort pour conserver le pays jusqu’aux vacances – et les responsables ont souligné que toutes les mesures seraient « strictement limitées dans le temps ». Pourtant, cette pénurie de chauffeurs de camion est un problème beaucoup plus profond, et il ne sera probablement pas limité dans le temps. Et la mise en place du programme de visa n’est pas non plus une excellente vente de recrutement.

« Le fait qu’il soit temporaire et pour une période très courte également – seulement trois mois – le rend incroyablement peu attrayant pour la plupart des gens », a déclaré Buetlmann.

Ou comme Jakub Pajka, un chauffeur de camion en Pologne, a déclaré à Reuters : « Non merci, Monsieur le Premier ministre, je ne profiterai pas de cette opportunité. Aucun chauffeur ne veut déménager pendant trois mois seulement pour permettre aux Britanniques d’organiser plus facilement leurs vacances.